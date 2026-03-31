Pripadnici podgoričke policije su po nalogu državnog tužioca, uhapsili državljanina Azerbejdžana zbog sumnje da je policijskim službenicima, prilikom preduzimanja službenih radnji, ponudio mito od 10 evra kako bi izbegao sankcionisanje, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su kontrolisali vozilo marke „Škoda“, kojim je upravljao G.A. (35), državljanin Azerbejdžana, kojom prilikom je utvrđeno da isti nema položen vozački ispit.

- Nakon što su službenici policije vozaču saopštili da će biti sankcionisan shodno Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, saputnik u predmetnom vozilu, G.G. (32), takođe državljanin Azerbejdžana, ponudio je policijskim službenicima svoju vozačku dozvolu i novčanicu u apoenu od 10 evra, kako ne bi preduzeli službenu radnju koju su bili dužni da izvrše - navodi se u saopštenju.

Dodaju da su lica su dovedena u službene prostorije Odeljenja bezbednosti, te je nakon prikupljenih obaveštenja sa događajem upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem je nalogu G.G. lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo davanje mita.

BONUS VIDEO