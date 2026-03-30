Na području Policijske uprave u Zrenjaninu tokom proteklog vikenda evidentirane su dve saobraćajne nezgode u kojima niko nije povređen, dok je sankcionisano ukupno 195 prekršaja.

Pripadnici saobraćajne policije su u ovom periodu otkrili i sankcionisali ukupno 195 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno sedam vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz Policijske uprave u Zrenjaninu.

Policija je zadržala 21-godišnjeg vozača "opela" koji je vozio sa 1,51 promil alkohola u organizmu, a na području Novog Bečeja 41-godišnjeg vozača "pežoa" sa 1,62 promila i 34-godišnjeg vozača "tojote" sa 1,22 promila alkohola.

Protiv vozača koji su učinili prekršaje biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

