Večeras u Elitu ulazi Stanija Dobrojević, a rano jutros učesnicima je stiglo pismo produkcije nakon što je sinoć Sandra Todić izbačena.

Nakon što je osvojila najmanji broj glasova publike, Sandra je završila svoje učešće u rijalitiju.

Po izlasku je gostovala u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević, gde je iskoristila priliku da napiše pismo u kojem je imenovala novog vođu.

Ovo pismo ubrzo je stiglo do njenih bivših cimera u Beloj kući, a zadatak da ga pročita pred svima imao je Bora Santana.

-Jedva sam čekala da ne gledam većinu, idem da pijem - bila je oštro u poruci, nakon čega je za novog vođu zvanično proglasila Uroša Stanića.

Ovaj njen potez potpuno je pomrsio konce ostalim učesnicima, i to samo nekoliko sati pred ulazak Stanije Dobrojević u rijaliti.

Starleta spremna za večerašnji ulazak

Stanija je juče pokazala i prelepu toaletu koju će obući za ulazak. Odlučila se za dugačku, crvenu, usku haljinu punu šljokica i dragulja, koja će u prvi plan istaći njenu vitku i izvajanu figuru.

-Išli smo da sužavamo, popravljamo, rešavamo… Hajde, nema veze, pokazaćemo je kada svakako sutra ulazim, pa će je videti na meni. Ova mi je bila najlepša kada sam je isprobavala u Majamiju. Dali su mi da biram, ali mi se ova najviše svidela - rekla je ona u emisiji "Premijera – Vikend specijal".

Milica Mitrović se oglasila

Naime, Milica Mitrović je na svom zvaničnom Instagram nalogu objavila Stanijinu fotografiju uz koju je navela i vreme kada starleta ulazi u Elitu.

Otkrila je da će njen ulazak biti u 23 časa, a nema sumnje da će svi biti u šoku kada ugledaju starletu na vratima Bele kuće.