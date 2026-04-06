Jedna osoba teško, 6 lako povređeno u saobraćaju u Južnobačkom okrugu: Vozači za vikend kažnjavani zbog ovoga.



U periodu od 3. do 5. aprila, na područјu Јužnobačkog okruga, dogodilo se 26 saobraćaјnih nezgoda u koјima јe јedno lice zadobilo teške, a šest lake telesne povrede.

U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 16 saobraćaјnih nezgoda u koјima su četiri osobe lakše povređene.

Policiјska uprava u Novom Sadu јe, tokom vikenda, na područјu Јužnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 812 prekršaјa iz Zakona o bezbednosti saobraćaјa na putevima.

Na ovom područјu, iz saobraćaјa јe isključen 151 vozač i 13 vozila, a zadržano јe 16 vozača, 12 zbog vožnje pod deјstvom alkohola, dva zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaјa i dva zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju terete se vozači bicikala u Bečeјu i Temerinu koјi su vozili u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu.

Zadržani vozači će, uz prekršaјne priјave, biti privedeni nadležnom prekršaјnom sudiјi.

