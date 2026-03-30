Mirjana Pajković, bivša direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava u Vladi Crne Gore Mirjana Pajković uhapšena je, zbog sumnje da je na auto-putu upravljala vozilom brzinom od 202 kilometra na čas.

Iz Uprave policije kazali su da su službenici mobilne jedinice saobraćajne policije Mirjanu Pajković kontrolisali na teritoriji Kolašina, pre nego što je uhapšena.

- Imenovana je lišena slobode zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine, upravljanja vozilom brzinom od 202 kilometra na sat - kazali su u policiji.

Maksimalna dozvoljena brzina na auto-putu je 100 kilometara na čas.

Snimak, na kojem se vidi kako policijski radar beleži prekoračenje brzine vozila, kojim je navodno upravljala Mirjana Pajković, policija je objavila na mreži Iks.

Inače, Mirjana Pajković je u žižu regionalne javnosti dospela nakon skandala u koji je navodno umešan i Dejan Vukšić, bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost i savetnik Jakova Milatovića, predsednika Crne Gore.