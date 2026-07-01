"Ovom licencom kompaniji NIS je omogućeno održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja", objavila je kompanija na sajtu.

Kompanija NIS je zahvalila svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetan rad.

Mađarska naftna kompanija MOL dobila je danas odobrenje američkog OFAK-a za nastavak pregovora sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije do 31. jula.

Prethodne licence koje je OFAK izdao NIS-u i MOL-u važile su do danas odnosno 1. jula.

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