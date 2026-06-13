"Ukrajinske oružane snage ponovo su napale transportnu radionicu Zaporoške nuklearne elektrane, koja je deo Rosatoma. U napadima su oštećena tri vozila, od kojih su dva potpuno uništena u požaru. Oštećene su i pumpe za gorivo i zastakljivanje zgrade radionice", navodi se u saopštenju, prenosi agencija Interfaks.

Prema rečima predstavnika postrojenja, ovi napadi su ciljani pokušaji da se poremeti sistem transporta osoblja i sistemi logističke podrške Zaporoške nuklearne elektrane.

Pretnja od daljih napada i dalje postoji, ističe se u saopštenju.

"Uprkos najnovijem napadu, rad Zaporoške nuklearne elektrane je pod kontrolom njenog osoblja. Bezbedan rad elektrane je osiguran i svi neophodni sistemi funkcionišu normalno. Nivoi zračenja unutar elektrane i okoline ostaju u normalnim granicama", dodali su predstavnici elektrane.

Prekid vatre koji je postigla Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) stupio je na snagu 5. juna kako bi se omogućile popravke dalekovoda Dnjeprovska, jednog od dva voda koji snabdevaju elektranu i koji je bio van električne mreže od marta.

Nakon toga, 11. juna je isključen drugi vod elektrane, Ferosplavna-1, a potrebe elektrane zadovoljavaju se dizel generatorima.

Zaporoška nuklearna elektrana (ZNPP) je najveća nuklearna elektrana u Evropi. Ima šest reaktorskih jedinica VVER-1000 i nije proizvodila električnu energiju od 11. septembra 2022. godine. Svih šest reaktora je u režimu hladnog zaustavljanja, prenosi Tanjug.

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