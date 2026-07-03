Upravo jedno takvo pitanje postavljeno je u najnovijem broju glasila PIO fonda, gde je dat odgovor i objašnjeno koja prava i obaveze imaju osobe angažovane po ovoj vrsti ugovora.



"Odskora sam u jednoj firmi angažovan po ugovoru o delu. Nije mi sasvim razjašnjeno šta ta vrsta ugovora podrazumeva pa me interesuje prvenstveno da li se i u ovom slučaju plaćaju doprinosi za penzijsko osiguranje", glasi pitanje jednog Beograđanina.

IZ PIO fonda odgovorili su da radnici angažovani po Ugovoru o delu primaju ugovorenu naknadu za svoj rad koja je oporezovana porezima i doprinosima: porezom na dohodak građana, doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosima za zdravstveno osiguranje.

Kako objašnjavaju, porez na dohodak građana i doprinos za PIO se uvek plaćaju, bez obzira da li je angažovani radnik zaposlen ili nije.

S druge strane, doprinosi za zdravstveno osiguranje se plaćaju samo ukoliko radnik već prethodno nije zdravstveno osiguran po osnovu radnog angažovanja ili penzije.

Radno angažovanje van radnog odnosa

Iz Fonda navode da Ugovor o delu nije ugovor o radu i angažovana osoba nema status zaposlenog radnika.

"Ova vrsta ugovora predstavlja radno angažovanje van radnog odnosa", navode.

Jedna od važnih razlika odnosi se na evidentiranje penzijskog staža.

"Trajanje staža nije deo prijave M-UN koja se predaje za ugovor o delu. Iz tog razloga, radnik koji je obavljao ove poslove ne može jednostavno da pregleda registrovane podatke i da tako sazna koliko ima staža. Da bi se staž obračunao, lice koje je radilo po ovom osnovu treba od Fonda PIO da zatraži upis staža. Tada se prijave M-UN koje se odnose na istu godinu sabiraju iformira se prijava M-4UN koja sadrži i podatak o trajanju staža", navode iz Fonda.

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