Prema najnovijoj odluci, litar evrodizela koštaće najviše 217 dinara, dok je maksimalna cena benzina evropremijum BMB 95 određena na 191 dinar po litru.

I dizel i benzin jeftiniji za tri dinara

U odnosu na prethodnu nedelju, vozače očekuje blago pojeftinjenje goriva.

Cena evrodizela niža je za tri dinara po litru, dok je i benzin pojeftinio za isti iznos.

Nove cene primenjivaće se na svim benzinskim stanicama u Srbiji do petka, 26. juna, kada će biti objavljen naredni obračun i eventualne korekcije cena naftnih derivata.

Pad cena dolazi nakon promena na svetskom tržištu nafte, a vozači će tokom narednih sedam dana gorivo plaćati nešto manje nego prethodne sedmice.

Vučić najavio smanjenje državnih olakšica

Očekujem da donesemo odluku da vratimo 10 odsto akciza da se odričemo, kako bi cena nafte mogla da ide naniže, rekao je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je rekao da je prva "posledica" mira pad cene nafte brent.

Vučić je izjavio da bi država već od danas mogla da smanji obim olakšica koje trenutno daje kroz umanjenje akciza na gorivo, ukoliko se nastavi pad cena nafte na svetskom tržištu.

On je naveo da je cena nafte Brent danas pala na oko 78 dolara po barelu, što bi, kako očekuje, moglo da stvori prostor za postepeni povratak akciza na prethodni nivo.