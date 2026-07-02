Tikvice su poslednjih godina sve zastupljenije u proizvodnji povrća u Srbiji, pre svega zbog brzog razvoja biljke i mogućnosti da se tokom jedne sezone obavi veliki broj berbi. Mnogi proizvođači upravo u ovoj kulturi vide priliku za dobru zaradu, ali stručnjaci ističu da uspešna proizvodnja zahteva ozbiljno planiranje i redovan rad.

Jedna od najvećih prednosti tikvica jeste kratak period od setve do prvih plodova. U zavisnosti od uslova gajenja, prvi rod može da stigne već za 35 do 50 dana, dok jedna biljka tokom vegetacije može dati više desetina plodova.

Ipak, visok prinos nije zagarantovan. Da bi biljke dale kvalitetan rod, potrebno je obezbediti redovno navodnjavanje, odgovarajuću prihranu i čestu berbu, posebno u periodu kada biljka najintenzivnije rađa.

Kako se pravilno gaje tikvice

Setva tikvica najčešće se obavlja od sredine aprila do kraja maja, kada temperatura zemljišta dostigne najmanje 15 stepeni. Proizvodnja je moguća direktnom setvom ili preko rasada, dok najbolje rezultate daje uzgoj na sunčanim parcelama sa plodnim i dobro dreniranim zemljištem.

Pre sadnje preporučuje se unošenje stajnjaka ili mineralnih đubriva kako bi biljke imale dovoljno hranljivih materija za intenzivan rast. Razmak između redova uglavnom iznosi od 80 do 100 centimetara, dok se u redu ostavlja između 50 i 70 centimetara, što omogućava nesmetan razvoj biljaka.

Tokom vegetacije posebno je važno redovno zalivanje, naročito u fazi cvetanja i formiranja plodova. Zalivanje se preporučuje direktno uz koren, u jutarnjim ili večernjim satima, kako bi se smanjio rizik od razvoja bolesti na listovima.

Za kvalitetnije plodove savetuje se prihrana đubrivima sa većim sadržajem kalijuma, dok je tokom cele sezone potrebno uklanjati korov i pratiti pojavu bolesti poput pepelnice, kao i prisustvo lisnih vaši i drugih štetočina.

Redovna berba predstavlja jedan od najvažnijih poslova u proizvodnji. Stručnjaci preporučuju da se plodovi beru na svaka dva do tri dana, dok su dugi između 15 i 20 centimetara, jer tada imaju najbolji kvalitet i najveću tržišnu vrednost. Istovremeno, česta berba podstiče biljku da nastavlja sa formiranjem novih plodova.

Koliko je potrebno uložiti

Prema procenama iz poljoprivredne prakse u Srbiji, početna ulaganja za proizvodnju tikvica na jednom hektaru otvorenog polja kreću se između 2.000 i 4.500 evra.

U ove troškove ulaze nabavka semena ili rasada, priprema zemljišta, osnovno i dopunsko đubrenje, sredstva za zaštitu bilja, kao i sistem za navodnjavanje.

Ukoliko se proizvođači odluče za plasteničku proizvodnju ili primenu sistema „kap po kap“, ukupna ulaganja mogu biti znatno veća, ali ovakva rešenja često doprinose stabilnijim prinosima.

Kolika zarada može da se očekuje

U povoljnim proizvodnim uslovima prinos tikvica kreće se od 20 do 40 tona po hektaru. Otkupna cena na domaćem tržištu zavisi od ponude i potražnje i najčešće se kreće između 0,30 i 0,80 evra po kilogramu.

Na osnovu tih podataka, bruto prihod po hektaru može iznositi od oko 6.000 do više od 30.000 evra. Konačna zarada, međutim, zavisi od prinosa, kvaliteta plodova, tržišne cene i uspešnog plasmana.

Šta najviše utiče na isplativost

Iako računica na prvi pogled deluje veoma povoljno, proizvođači upozoravaju da postoje brojni troškovi koji se često zanemaruju. Među najvećim izazovima izdvajaju se svakodnevna potreba za radnom snagom tokom berbe, kratko vreme čuvanja svežih plodova, promenljive otkupne cene i mogućnost prezasićenja tržišta u jeku sezone.

Zbog toga stručnjaci smatraju da uzgoj tikvica može biti veoma isplativ samo kada su proizvodnja i prodaja dobro organizovane. Obezbeđen plasman, pouzdan sistem navodnjavanja i pažljivo planiranje svih troškova predstavljaju ključne faktore koji odlučuju da li će potencijalno visoki prihodi zaista biti ostvareni. Za manje proizvođače tikvice mogu predstavljati značajan dodatni izvor prihoda, dok veća proizvodnja zahteva stabilno tržište i jasno definisanu strategiju poslovanja, piše Kamatica.