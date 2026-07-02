Paket mera pod nazivom "Program za privredni oporavak i zapošljavanje" sadrži ukupno 34 mere koje bi, prema oceni vlade, trebalo da podstaknu investicije, povećaju konkurentnost nemačke privrede i olakšaju poslovanje preduzećima.

Merc je na konferenciji za novinare rekao da će domaćinstva sa godišnjim prihodima do 60.000 evra kroz poresku reformu biti rasterećena do 600 evra godišnje, ističući da je cilj vlade da "ponovo pokrene Nemačku" i podstakne privredni rast, prenosi Handelsblat.

Koalicija planira i proširenje mogućnosti za zapošljavanje na određeno vreme, pri čemu će ugovori bez posebnog obrazloženja moći da traju do 48 meseci uz najviše šest produženja, umesto sadašnjih 24 meseca i tri produženja.

Istovremeno, ukida se mogućnost telefonskog otvaranja bolovanja, pa će lekarska potvrda o privremenoj sprečenosti za rad biti obavezna od prvog dana odsustva.

Najavljen je i savezni zakon kojim bi bilo zabranjeno da privatne stambene kompanije pređu u državno vlasništvo, što treba da poveća pravnu sigurnost investitora.

Premijer Bavarske i lider CSU Markus Zeder rekao je da paket predstavlja "najveći skup reformi od formiranja koalicije", naglašavajući da najviša stopa poreza na dohodak od 42 odsto ostaje nepromenjena, kao i porezi na nasledstvo i službena vozila.

Prema postignutom kompromisu, dodatni porez za najbogatije biće povećan na 47 odsto za godišnje prihode iznad 280.000 evra, dok će stopa od 45 odsto važiti za prihode iznad 250.000 evra.

Ministar finansija Lars Klingbajl izjavio je da će porodice sa decom najkasnije od 2028. godine plaćati oko 600 evra manje poreza godišnje, zahvaljujući povećanju dečjih davanja i neoporezivih iznosa.

On je najavio i dodatna ulaganja u kompanije i evropsku proizvodnju vojne opreme.

Predviđeno je da predlozi komisije za reformu penzionog sistema budu pretočeni u zakone do kraja godine, dok bi reforma zdravstvenog sistema trebalo da bude usvojena u Bundestagu i Bundesratu do naredne nedelje.