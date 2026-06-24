Cena sirove nafte pala je u sredu na 72 dolara po barelu, približavajući se nivoima viđenim pre početka sukoba na Bliskom istoku, jer je sve veći broj tankera nastavio tranzit kroz Ormuski moreuz usred napretka u mirovnim pregovorima između SAD i Irana.

Međunarodna pomorska organizacija saopštila je da je dobila bezbednosne garancije koje bi mogle omogućiti stotinama brodova da napuste Persijski zaliv preko Ormuza, dok se nastavljaju napori za evakuaciju hiljada pomoraca.

Međunarodna enegretska asocijacija je takođe izvestila da se izvoz nafte iz UAE početkom juna oporavio na skoro 85% nivoa pre sukoba, uz podršku upotrebe cevovoda, skladišta i alternativnih brodskih ruta.

Dodatno potvrđujući očekivanja ponude, novo 60-odnevno izuzeće od strane SAD omogućava globalnim kupcima, uključujući američke rafinerije, da kupuju iransku sirovu naftu i rafinirane proizvode.

U međuvremenu, Iran i Oman su najavili početak razgovora o zajedničkom okviru za upravljanje tranzitom preko Ormuza, uključujući strukture naknada, što je izazvalo zabrinutost da bi Teheran mogao da uvede naknade za prolaz.

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