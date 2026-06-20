U gašenju požara učestvuje 88 vatrogasaca i volontera, uz podršku osam protivpožarnih aviona i šest helikoptera, saopštila je grčka vatrogasna služba, prenosi Rojters.

Kako se navodi u saopštenju, jaki severni vetrovi otežavaju gašenje i doprinose širenju novih žarišta, zbog čega je naređena evakuacija stanovništva iz ugroženih područja.

Grčka se, kao i druge zemlje Mediterana, nalazi u zoni čestih letnjih požara, koje naučnici povezuju sa sve izraženijim posledicama klimatskih promena i dugim sušnim periodima.