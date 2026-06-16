Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je danas Ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije (NIS).

Sporazumom koji je pethodno usvojila Vlada Srbije će omogućiti da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu.

Pored potpisivanja kupoprodajnog ugovora, za završetak transakcije potrebna su i dodatna regulatorna odobrenja.

MOL grupa nastavlja pregovore sa Gaspromnjeftom u vezi sa sticanjem njegovog udela od 56,15 odsto u NIS-u.

(Tanjug)