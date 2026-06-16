Srpsko maloprodajno tržište uskoro će postati bogatije za još jedan veliki diskontni lanac. Reč je o ruskom trgovinskom lancu Fix Price, koji se priprema za ulazak u Srbiju, a na njegovom lokalnom sajtu već su predstavljeni prvi proizvodi i njihove cene.

Kompanija će kupcima ponuditi širok asortiman robe – od hrane i pića, preko kozmetike i sredstava za higijenu, do kućne hemije, igračaka, kancelarijskog pribora i artikala za domaćinstvo. Koncept po kojem je Fix Price poznat zasniva se na niskim cenama i velikom izboru proizvoda za svakodnevnu upotrebu.

Među proizvodima koji su već prikazani na sajtu nalaze se drvene bojice za 69 dinara, dok se pojedini artikli za domaćinstvo, čarape, aluminijumska folija i drugi proizvodi prodaju za 99 dinara. U ponudi su i igračke, a cena jednog modela kamiona iznosi 300 dinara.

Prve prodavnice uskoro se otvaraju

Fix Price je još krajem prošle godine najavio ulazak na srpsko tržište, a kompanija je u međuvremenu otvorila kancelariju u Srbiji i formirala lokalni tim zaposlenih. Prema ranijim najavama, prve prodavnice trebalo bi da budu otvorene tokom 2026. godine, dok se kao potencijalne lokacije pominju Beograd i Novi Sad.

Da se pripreme privode kraju potvrđuje i činjenica da je kompanija prethodnih meseci intenzivno zapošljavala kadrove u Srbiji, od menadžera prodavnica i stručnjaka za nekretnine do pravnika, logističara i HR stručnjaka.

Više od 7.700 prodavnica širom sveta

Fix Price je osnovan 2007. godine i danas važi za jedan od najvećih diskontnih lanaca u istočnoj Evropi i Aziji. Mreža kompanije obuhvata više od 7.700 prodavnica u deset zemalja, uključujući Rusiju, Kazahstan, Belorusiju, Gruziju, Jermeniju, Kirgistan, Uzbekistan, Mongoliju, Letoniju i Ujedinjene Arapske Emirate.

Dolazak ovog lanca mogao bi dodatno da pojača konkurenciju među trgovcima u Srbiji, naročito u segmentu diskontne prodaje, gde se kupci sve više okreću povoljnijim proizvodima i akcijskim cenama.