U zvaničnom saopštenju kompanije navodi se da je odluka o povlačenju iz Bosne i Hercegovine doneta na globalnom nivou, a osnovni motiv je strateško prestrojavanje kompanije.

- Ova odluka ima za cilj dodatno fokusiranje prisustva kompanije Glovo na tržištima kako bi se napori i investicije usmerili prema ključnim tržištima s visokim potencijalom rasta. Time će Glovo moći bolje da služi milionima korisnika širom sveta koji se svakodnevno oslanjaju na njegovu aplikaciju - saopšteno je.

Kada je reč o zaposlenima i radnicima na koje će direktno uticati gašenje aplikacije, iz kompanije ističu da će im pružiti neophodnu podršku. Zahvalili su se svima na izuzetnom doprinosu i predanom radu tokom proteklih godina, uz obećanje da će kroz ovaj tranzicijski period proći uz "najveću moguću pažnju i poštovanje".

Zatvaranje kompanije ovakvog obima sa sobom povlači i pitanje dugovanja prema brojnim restoranima, trgovinama i drugim partnerima u BiH, a i Glova uveravaju da nema razloga za brigu.

- Želimo da istaknemo važnost lokalnog ekosistema u Bosni i Hercegovini. Pružamo apsolutno uverenje svim uključenim stranama da ćemo ispuniti sve svoje finansijske i zakonske obaveze - zaključili su u saopštenju.

Glovo je na tržištu Bosne i Hercegovine bio prisutan nekoliko godina, a nakon 10. avgusta ove godine, građani će za dostavu hrane i namirnica morati da se okrenu preostalim alternativama na domaćem tržištu.