Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu da se ruske snage nalaze u ofanzivi duž čitave linije fronta i da se Ukrajina suočava sa ozbiljnim problemima kada je reč o ljudstvu.

Govoreći pred rukovodiocima međunarodnih informativnih agencija, Putin je ocenio da je najveći izazov za ukrajinsku vojsku nedostatak vojnika, navodeći da su ukrajinske snage, prema ruskim procenama, u poslednje vreme izgubile veliki broj pripadnika.

On je tvrdio da se brojnost ukrajinske vojske smanjila za oko 100.000 ljudi, dok mesečni gubici, prema njegovim rečima, dostižu približno 40.000 vojnika.

Putin je istakao da Ukrajina, kako tvrdi, sve teže popunjava svoje redove i da mobilizacija ne daje očekivane rezultate.

Prema njegovim navodima, upravo takva situacija dovodi do gubitka teritorije i naselja na frontu, dok ruske snage nastavljaju napredovanje.

Govoreći o teritorijama pod ruskom kontrolom, Putin je rekao da je Luganska Narodna Republika, prema ruskom viđenju situacije, u potpunosti pod kontrolom Moskve, dok ruske snage drže najveći deo teritorije Donjecke i Zaporoške oblasti.

Ruski predsednik naglasio je da ostvarivanje kontrole nad Donbasom i eventualni mirovni sporazum nisu međusobno isključivi ciljevi.

– Namera da se uspostavi kontrola nad čitavim regionom Donbasa i zaključenje sporazuma nisu u suprotnosti – rekao je Putin.

Poseban deo obraćanja posvetio je vojnoj tehnologiji i razvoju naoružanja.

On je ocenio da Zapad nastavlja da isporučuje Ukrajini velike količine bespilotnih letelica, ali da Rusija raspolaže snažnim sistemima protivvazdušne odbrane koje će dodatno unapređivati.

Putin je istakao da Ukrajina nema sisteme uporedive sa ruskim hipersoničnim i krstarećim raketama, kao ni sa određenim vrstama naoružanja koje koristi ruska vojska.

Govoreći o raketnom sistemu „Orešnik“, ruski predsednik je naveo da je njegova prethodna upotreba imala i testni karakter, kako bi se procenili efekti dejstva tog sistema.

Dodao je da Moskva ne isključuje mogućnost buduće upotrebe ovog oružja protiv različitih ciljeva.

Osim o ratu u Ukrajini, Putin je govorio i o odnosima sa Kinom.

Odbacio je tvrdnje da se Rusija tek poslednjih godina okrenula Aziji, podsećajući da su temelji strateškog partnerstva Moskve i Pekinga postavljeni još početkom ovog veka.

Naglasio je da su Rusija i Kina prirodni partneri zbog zajedničke granice, ekonomskih interesa i dugoročne saradnje.

Putin je najavio i nove energetske sporazume između dve zemlje, poručivši da će Moskva i Peking uskoro predstaviti nove zajedničke projekte u toj oblasti.