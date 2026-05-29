Jedan od najvećih opoziva automobila ove godine pogodio je stotine hiljada vozača širom sveta nakon što je otkriven kvar koji može predstavljati ozbiljan bezbednosni rizik. Proizvođač je odlučio da hitno povuče više od pola miliona vozila kako bi sprečio moguće incidente i obavio neophodne popravke.

Problem otkriven tokom kontrole kvaliteta

Kako prenosi Telegraf Biznis, opoziv je pokrenut nakon što je tokom internih provera utvrđeno da kod određenih vozila može doći do pojačanog habanja pojedinih komponenti sistema za pokretanje motora. Stručnjaci upozoravaju da kvar može otežati startovanje automobila, ali i izazvati dodatne probleme ukoliko se ne otkloni na vreme.

Prema dostupnim informacijama, problem je povezan sa delovima ugrađivanim tokom određenog perioda proizvodnje, zbog čega je obuhvaćen veliki broj vozila različitih modela.

Kvar može da izazove pregrevanje i požar

Najveća zabrinutost proizvođača odnosi se na mogućnost nastanka kratkog spoja, koji u ekstremnim slučajevima može dovesti do lokalnog pregrevanja i pojave požara na vozilu. Upravo zbog toga pokrenuta je velika servisna akcija kako bi se rizik sveo na minimum.

Kompanija je vlasnicima preporučila dodatni oprez do obavljanja servisa, a u pojedinim slučajevima savetovano je da se vozila ne ostavljaju bez nadzora dok motor radi.

Vlasnici treba da provere da li su pogođeni opozivom

Proizvođači u ovakvim situacijama uglavnom kontaktiraju vlasnike direktno, ali vozači mogu i sami proveriti da li je njihov automobil obuhvaćen opozivom unosom broja šasije na zvaničnim internet stranicama proizvođača ili preko ovlašćenih servisa.

Stručnjaci podsećaju da opoziv ne znači da će svaki automobil imati kvar, već da postoji mogućnost pojave problema zbog koje proizvođač preventivno poziva vozila na pregled i besplatnu popravku.

Opozivi postaju sve češći

Automobilska industrija poslednjih godina beleži sve više velikih opoziva, uglavnom zbog elektronskih sistema, bezbednosnih komponenti i sve složenije tehnologije ugrađene u moderna vozila. Cilj ovakvih akcija jeste da se potencijalni problemi otkriju i reše pre nego što dovedu do ozbiljnijih posledica po vozače i putnike.