Opština Pećinci nastavila je sprovođenje mera podrške mladim porodicama kroz jednokratne novčane pomoći za mlade bračne parove i porodice sa novorođenom decom.

Mladi bračni parovi dobijaju jednokratnu novčanu pomoć od 50.000 dinara, dok porodice sa novorođenom decom ostvaruju pravo na 40.000 dinara pomoći za bebe.

Ova mera podrške mladima u opštini Pećinci sprovodi se od 2023. godine, sa ciljem da mladi ostanu da žive i rade na teritoriji opštine.

Među poslednjima koji su dobili ovu jednokratnu novčanu podrški u iznosu od 50.000 dinara je bračni paru Stojanović iz Subotišta.

Dragana i Rade Stojanović, koji su se venčali 9. novembra prošle godine, navode da im pomoć stiže u važnom trenutku dok uređuju svoj novi dom i planiraju proširenje porodice.

Pored pomoći mladim supružnicima, podrška je ovih dana stigla i porodicama koje su dobile prinove.

Savo i Branislava Ninić iz Šimanovaca dobili su jednokratnu novčanu naknadu za novorođenče u iznosu od 40.000 dinara.

Od 1. novembra do 31. marta u opštini Pećinci rođena je ukupno 51 beba, a finansijska podrška porodicama sa novorođenčadi deo je dugogodišnje mere pomoći mladim roditeljima.

Mali Jovan je prvo dete u porodici Ninić, a roditelji ističu da svaka novčana pomoć mnogo znači porodicama sa bebom.

- Nakon četiri godine braka dobili smo sina Jovana. Zahvalni smo Opštini na pomoći, koju ćemo iskoristiti za kupovinu bebi opreme - rekao je Savo Ninić.