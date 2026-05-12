Evropski berzanski indeksi su danas uglavnom u padu, a nafte Brent je poskupela na više od 106 dolara po barelu nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da je primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana "na aparatima", pošto je zvanični Teheran, prema njegovim rečima, poslao "neprihvatljiv" odgovor na američki predlog za okončanje rata na Bliskom istoku.

Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena sirove nafte je porasla za 2,34 odsto na 100,379 dolar, a nafte Brent za 1,92 odsto na 106,195 dolara.

U fokusu evropskih tržišta je i politička kriza u Velikoj Britaniji, pošto je više od 70 poslanika Laburističke stranke pozvalo premijera Kira Starmera da podnese ostavku ili da definiše vremenski okvir za svoju ostavku nakon lošeg učinka te partije na lokalnim izborima.

Evropski fjučersi gasa za jun su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 46,695 evra za megavat-sat.

Indeks Frankfurtske berze DAX je pao za 1,03 odsto na 24.106,41 poena, francuski CAC 40 za 0,78 odsto na 7.993,58 poena, FTSE 100 za 0,93 odsto na 10.174,58 poena, dok je moskovski MOEX porastao za 0,48 odsto na 2.669,37 poena.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,17502 dolara.

Cena zlata je pala na 4.697,02 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 6,3024 dolar za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u ponedeljak porastao za 0,19 odsto na 49.704,47 poena, S&P 500 za 0,19 odsto na 7.412,84 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 0,1 odsto na 26.274,13 poena.



(Tanjug)