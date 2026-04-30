Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond) saopštio je precizan raspored isplate penzija i ostalih davanja za april 2026. godine. Kako je potvrđeno u zvaničnom obaveštenju ove institucije, isplate počinju početkom maja i biće realizovane u više faza, u zavisnosti od kategorije penzionera.

Prema informacijama koje je objavio PIO fond, prvi novac stiže već 5. maja, kada isplata kreće za penzionere iz kategorije samostalnih delatnosti. Istog dana počinje i distribucija penzija na kućne adrese, kao i isplata na šalterima pošta.

Ko dobija novac i kada

Raspored isplate jasno je podeljen po kategorijama korisnika. Penzioneri koji su penziju ostvarili po osnovu samostalne delatnosti prvi će dobiti novac – 5. maja, direktno na svoje tekuće račune, ali i putem poštanske isplate.

Dan kasnije, 6. maja, slede poljoprivredni i vojni penzioneri. Njima će penzije takođe biti uplaćene na račune, dok će isplata na kućne adrese i šalterima pošta početi istog dana.

Najbrojnija grupa – penzioneri iz kategorije zaposlenih – moraće da sačeka nekoliko dana duže. Njima će isplata na račune biti realizovana 9. maja, dok će oni koji penzije primaju putem pošte ili dostavom na adresu novac početi da dobijaju od 11. maja.

Šta to znači za penzionere i šta sledi

Za većinu penzionera, ovakav raspored znači da će novac biti dostupan u uobičajenim rokovima, bez većih odstupanja u odnosu na prethodne mesece. Istovremeno, PIO fond je naglasio da će isplata za korisnike koji žive u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ početi 8. maja.

Ova informacija je posebno važna za građane koji žive u regionu, jer se isplate za njih često realizuju po posebnom rasporedu zbog međunarodnih procedura.

U širem kontekstu, redovnost isplate penzija ostaje jedno od ključnih pitanja za veliki broj građana Srbije. Prema ranijim izveštajima i analizama koje prenosi Reuters u sličnim ekonomskim temama, stabilnost penzionog sistema direktno utiče na finansijsku sigurnost starijih građana.

U narednom periodu očekuje se nastavak redovnih isplata, a eventualne izmene u rasporedu biće pravovremeno saopštene od strane nadležnih institucija.