Rusija, prema tvrdnjama američkih zvaničnika, preko Kaspijskog mora šalje Iranu vojne komponente i drugu robu, pomažući Teheranu da se oporavi od poslednjih udara i zaobiđe američki pritisak, objavio je Njujork tajms.

U centru pažnje su delovi za bespilotne letelice, koje Korpus čuvara Islamske revolucije pokušava da obnovi nakon velikih gubitaka u nedavnim borbama.

Kaspijsko more postaje iranski izlaz iz blokade

Američki zvaničnici tvrde da Moskva koristi kaspijsku rutu za isporuku delova neophodnih za obnovu iranskog arsenala dronova. Prema vojnim procenama koje su izneli pod uslovom anonimnosti, Iran je u poslednjim sukobima izgubio oko 60 odsto svojih bespilotnih letelica.

Za Teheran to nije mali gubitak. Dronovi su godinama jedan od glavnih oslonaca iranske vojne strategije — jeftiniji su od aviona, mogu da se proizvode u velikom broju i koriste se za pritisak na protivnika bez direktnog ulaska u veliki rat.

Zato isporuke iz Rusije, ako su navodi američkih izvora tačni, za Iran znače mnogo više od obične tehničke pomoći. One mogu da ubrzaju povratak dela udarne moći koju je Korpus čuvara Islamske revolucije izgubio u poslednjoj rundi sukoba.

Teheran sada pokušava da zatvori rupe u svom arsenalu, a Moskva se, prema pisanju Njujork tajmsa, pojavljuje kao ključni kanal za snabdevanje u trenutku kada je američki pritisak sve jači.

Moskva zaobilazi Ormuski moreuz

Ruske isporuke se, prema američkim zvaničnicima, ne svode samo na vojnu opremu. Moskva navodno šalje i robu koja bi u normalnim okolnostima išla kroz Ormuski moreuz, ali je taj pravac sada pod blokadom američke mornarice.

Upravo tu Kaspijsko more dobija novu težinu. Za Iran, to postaje alternativni prolaz — ruta koja nije pod direktnom kontrolom Vašingtona i preko koje Teheran može bar delimično da ublaži posledice blokade.

To se uklapa u sve čvršću saradnju Moskve i Teherana. Dve zemlje već godinama produbljuju veze u vojnoj, energetskoj i logističkoj sferi, posebno otkako su obe pod snažnim pritiskom Zapada.

Za SAD, međutim, ovo je ozbiljno upozorenje. Ako Rusija zaista pomaže Iranu da obnovi dronove i istovremeno preusmeri trgovinu mimo blokiranih ruta, onda se kriza više ne svodi samo na sukob Vašingtona i Teherana.

Ona se pretvara u šire nadmetanje velikih sila, u kojem Moskva koristi geografiju, logistiku i veze sa Iranom da oslabi američki pritisak na Bliskom istoku.

Zato isporuke preko Kaspijskog mora nisu samo pitanje nekoliko kontejnera ili delova za dronove. To je signal da Teheran nije izolovan koliko bi Vašington želeo — i da svaka nova američka blokada može da otvori novu zaobilaznu rutu.