Hrvatski mediji poslednjih dana sve češće upozoravaju na scenario takozvanog „Ormuskog šoka“, koji bi mogao da izazove novi talas poskupljenja širom Evrope. Reč je o mogućim problemima u Ormuskom moreuzu, jednom od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca kojim prolazi veliki deo globalnog izvoza nafte i prirodnog gasa.

Kako piše Dnevno, svaka ozbiljnija eskalacija u tom regionu gotovo trenutno izazvala rast cena energenata na svetskom tržištu. Kako Hrvatska veliki deo energije uvozi, takav razvoj događaja direktno bi pogodio domaću ekonomiju i standard građana.

Prema procenama koje prenose hrvatski mediji, prvi udar osetio bi se na benzinskim pumpama. Poskupljenje nafte automatski bi povećalo cenu goriva, što bi zatim izazvalo rast troškova transporta i logistike. To bi se potom prelilo i na gotovo sve ostale sektore, od prehrambene industrije do uslužnih delatnosti.

Analitičari upozoravaju da bi u tom slučaju došlo do novog talasa poskupljenja osnovnih životnih namirnica, dok bi građani istovremeno morali da izdvajaju više novca za račune za struju, gas i grejanje. Poseban problem predstavlja mogućnost dodatnog pada kupovne moći stanovništva, koja je već pod pritiskom višegodišnjeg rasta cena.

Hrvatski mediji navode i da bi centralne banke, ukoliko inflacija ponovo izmakne kontroli, mogle da posegnu za novim povećanjem kamatnih stopa. Takva mera trebalo bi da uspori rast cena, ali bi istovremeno mogla dodatno da oteža otplatu kredita građanima i privredi.

Ekonomisti upozoravaju da bi novi energetski šok mogao imati posledice daleko šire od samog tržišta goriva. U slučaju dugotrajnijih poremećaja u Ormuskom moreuzu, rast troškova mogao bi da pogodi gotovo svaki segment privrede, što bi dodatno usporilo ekonomski rast u regionu.

Iako za sada nema preciznih procena koliko bi ovakav scenario mogao da traje, hrvatski mediji ocenjuju da bi upravo energenti mogli ponovo da postanu glavni pokretač inflacije u narednim mesecima.

