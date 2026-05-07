Dvoje penzionera ostalo bez 17.000 evra: Evo kako je tekla prevara i kako su naseli

Dvoje penzionera iz Hrvatske ostalo je bez ukupno 17.700 evra u dva odvojena slučaja računarskih prevara koje su se dogodile juče. Prevaranti su ih namamili lažnim obećanjima o zaradi na kriptovalutama i izmišljenim novčanim nagradama, izvestila je PU ličko-senjska.

Lažna dobit od kriptovaluta i izmišljena nagrada

Policijskoj stanici u Gospiću u sredu se javila 71-godišnjakinja koja je prijavila da je prevarena. Prema prijavi, komunicirala je sa nepoznatom osobom koja ju je uverila da je ostvarila dobit ulaganjem u kriptovalute. Kako bi joj se isplatio novac, instalirala je aplikaciju i podelila svoje lične podatke. Ubrzo nakon toga, sa njenog računa je nestalo 17.000 evra.

Istog dana, prevaru je prijavio i 69-godišnjak iz Klade policiji u Senju. Njega je nepoznata osoba obmanula vešću da je osvojio novčanu nagradu. Da bi mu dobitak bio isplaćen, zatraženo je da ustupi lične podatke, nakon čega mu je sa računa skinuto 700 evra. prenosi Index.

Policija upozorava: Kako se zaštititi?

Kako građani ne bi postali žrtve ovakvih krivičnih dela, policija poziva na oprez. Savetuju da se uvek pročitaju obaveštenja i preporuke pružalaca usluga za sigurnu internet kupovinu:

Zaštita podataka pri prodaji: Prilikom prodaje artikala, za uplatu novca na vaš račun kupcu je dovoljno poslati samo IBAN broj, kao i ime i prezime.

Skrivanje kontrolnog broja: Nikada nemojte deliti CVC/CVV kod, odnosno trocifreni kontrolni broj sa poleđine kartice.

Čuvanje lozinki: Takođe, ne delite PIN kodove kartica niti lozinke za elektronsko bankarstvo.

Provera pre uplate: Novac ne šaljite na nepoznate račune bez prethodne provere, a ako sumnjate na lažni poziv za uplatu, odmah obavestite svoju banku.

Oprez sa ponudama: Budite posebno sumnjičavi prema ponudama za unosna ulaganja u akcije, obveznice, kriptovalute ili plemenite metale.