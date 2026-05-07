Žene u Srbiji mogu do pomoći od 5.000 do 10.000 evra: Ovo su uslovi i rok konkursa!

Žene u Srbiji mogu se prijaviti za EWA Grow program koji nudi podršku i bespovratna sredstva za razvoj inovativnih poslovnih ideja u agrifood sektoru.

 
Autor:  Darko Matić
07.05.2026.16:39
Ubijeni Nemanja (19) trpeo stravično zlostavljanje?! Naslonili mu šaku na vrelu ringlu, ovo su detalji užasa
 Ubijeni Nemanja (19) trpeo stravično zlostavljanje?! Naslonili mu šaku na vrelu ringlu, ovo su detalji užasa
Kako da kosa bude svilenkasta i mekana: Tajna je u tome koliko dugo držite balzam
Otvoren je konkurs za EWA Grow program, međunarodni biznis akcelerator namenjen ženama koje razvijaju inovativne ideje u sektoru poljoprivrede i proizvodnje hrane.

Program sprovodi EIT Food, vodeća evropska zajednica za inovacije u oblasti hrane, dok ga u Srbiji realizuje Akademija ženskog preduzetništva.

Cilj programa je da podstakne razvoj ženskog preduzetništva u agrifood sektoru i pomogne učesnicama da svoje poslovne ideje pretvore u održive proizvode, usluge ili poslovne modele.

EWA Grow je namenjen ženama koje imaju poslovnu ideju, nalaze se u fazi registracije firme ili već vode registrovano poljoprivredno gazdinstvo, preduzetničku radnju ili pravno lice.

Program je u potpunosti besplatan, a učesnicama obezbeđuje šestomesečnu podršku, od juna do novembra 2026. godine.

Tokom programa, učesnice će imati priliku da rade sa mentorima i ekspertima, prođu kroz praktične edukacije i unaprede znanja iz oblasti razvoja poslovnog modela, tržišnog pozicioniranja, finansijskog planiranja i plasmana proizvoda.

Poseban značaj programa je u tome što učesnicama pruža i mogućnost povezivanja sa drugim preduzetnicama, stručnjacima i potencijalnim partnerima u sektoru hrane i poljoprivrede, prenosi ekapija.

U okviru programa predviđeno je i takmičenje za bespovratna sredstva u iznosu od 5.000 do 10.000 evra, namenjena daljem razvoju najboljih poslovnih ideja.

Organizatori navode da je program u Srbiji već pokazao dobre rezultate, jer su učesnice prethodne generacije uspele da unaprede svoje ideje i plasiraju nove proizvode na tržište.

Zbog toga pozivaju sve zainteresovane žene koje žele da razviju ili unaprede poslovanje u oblasti hrane i poljoprivrede da se prijave na novi ciklus programa.

Rok za prijavu je 11. maj 2026. godine.

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 99,57 99,87 100,17
CAD CAD 73,02 73,24 73,46
AUD AUD 72,15 72,37 72,58
GBP GBP 135,38 135,79 136,2
CHF CHF 127,8 128,18 128,57

