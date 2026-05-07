Žene u Srbiji mogu do pomoći od 5.000 do 10.000 evra: Ovo su uslovi i rok konkursa!

Otvoren je konkurs za EWA Grow program, međunarodni biznis akcelerator namenjen ženama koje razvijaju inovativne ideje u sektoru poljoprivrede i proizvodnje hrane.

Program sprovodi EIT Food, vodeća evropska zajednica za inovacije u oblasti hrane, dok ga u Srbiji realizuje Akademija ženskog preduzetništva.

Cilj programa je da podstakne razvoj ženskog preduzetništva u agrifood sektoru i pomogne učesnicama da svoje poslovne ideje pretvore u održive proizvode, usluge ili poslovne modele.

EWA Grow je namenjen ženama koje imaju poslovnu ideju, nalaze se u fazi registracije firme ili već vode registrovano poljoprivredno gazdinstvo, preduzetničku radnju ili pravno lice.

Program je u potpunosti besplatan, a učesnicama obezbeđuje šestomesečnu podršku, od juna do novembra 2026. godine.

Tokom programa, učesnice će imati priliku da rade sa mentorima i ekspertima, prođu kroz praktične edukacije i unaprede znanja iz oblasti razvoja poslovnog modela, tržišnog pozicioniranja, finansijskog planiranja i plasmana proizvoda.

Poseban značaj programa je u tome što učesnicama pruža i mogućnost povezivanja sa drugim preduzetnicama, stručnjacima i potencijalnim partnerima u sektoru hrane i poljoprivrede, prenosi ekapija.

U okviru programa predviđeno je i takmičenje za bespovratna sredstva u iznosu od 5.000 do 10.000 evra, namenjena daljem razvoju najboljih poslovnih ideja.

Organizatori navode da je program u Srbiji već pokazao dobre rezultate, jer su učesnice prethodne generacije uspele da unaprede svoje ideje i plasiraju nove proizvode na tržište.

Zbog toga pozivaju sve zainteresovane žene koje žele da razviju ili unaprede poslovanje u oblasti hrane i poljoprivrede da se prijave na novi ciklus programa.