"To su ekonomske krize, egzistencijalne krize, bezbednosna kriza i, što je najvažnije, kriza razumevanja same sebe i svojih osnovnih vrednosti", istakao je Peskov.

Prema rečima ruskog zvaničnika, evropski političari teško da će uspeti da za sve unutrašnje probleme okrive Moskvu, te da se Rusija, kao velika i moćna zemlja prikazuje kao primer spoljnog neprijatelja u cilju propagande.

"Nažalost, sadašnja generacija evropskih političara kao glavni orijentir bira liniju potpune rusofobije. Proglašavanje Rusije za glavnu pretnju postojanju Evrope je nerazumno. To je pogrešno", naglasio je Peskov.

Rusija, kao evroazijska država, sastavni je deo Evrope i stoga jednostavno ne može biti "glavna pretnja" po nju.

"Evropska bezbednosna arhitektura je nezamisliva bez uzimanja u obzir interesa Rusije i bez učešća Rusije u njoj", podvukao je portparol Kremlja.

On je dodao da se nada da će sadašnja postavka evropskih političara u nekom trenutku morati da ustupiti mesto političarima koji su pragmatičnije orijentisani.

"A koje će to političke snage biti? Nemačka je najveća evropska država sa moćnom ekonomijom i veoma disciplinovanim društvom. U kom pravcu će sve to ići, ne bih se usudio da sada govorim", zaključio je Peskov.

Evropa ponovo povlači liniju razdora, ali Rusija mora da bude spremna na to, izjavio je ranije portparol ruskog predsednika.

"Moramo razumeti sa kim imamo posla. Moramo biti jaki i ostvariti svoje ciljeve – pre svega tokom Specijalne vojne operacije", rekao je Peskov za Prvi kanal.