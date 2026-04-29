Na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da će oni koji se isele iz Nemačke morati da plate posebnu državnu naknadu, čak i do 5.000 ili 10.000 evra, u zavisnosti od prihoda.

U pojedinim objavama se čak navodi da je tu meru navodno pokrenuo kancelar Fridrih Merc. Međutim, kako prenose nemački mediji i agencija dpa, ove informacije nisu tačne.

Ministarstvo finansija potvrdilo je da ne postoji nikakav plan za uvođenje takve naknade za iseljenje iz zemlje. Radi se o dezinformacijama koje se šire društvenim mrežama bez zvaničnih izvora i dokaza. Iako paušalna „naknada za emigraciju“ ne postoji, preseljenje u inostranstvo nosi brojne realne troškove. Tu spadaju troškovi života u zemlji odredišta, vize, putovanja, selidba, stanovanje, osiguranje i različiti administrativni izdaci, kao i mogući nepredviđeni troškovi tokom procesa preseljenja.

Zato se preporučuje da osobe koje planiraju odlazak unapred obezbede finansijsku rezervu. U pojedinim slučajevima može postojati tzv. porez na izlazak, ali on se odnosi isključivo na specifične imovinske situacije, poput velikih vlasničkih udela u kompanijama, i ne važi za većinu građana.

Takođe, oni koji se trajno sele iz Nemačke moraju da odjave prebivalište. Ta procedura je uglavnom besplatna, ali kašnjenje u odjavi može dovesti do kazne i do 1.000 evra, u skladu sa propisima o registraciji stanovništva, prenosi kamatica.