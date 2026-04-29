Prema tom istraživanju, 58 odsto ispitanika navodi da je smanjilo troškove, dok 41 odsto kaže da nije značajno menjalo potrošačke navike, preneo je "Špigel".

Posebno su pogođeni mlađi od 30 godina i građani sa nižim prihodima. Najčešće uštede odnose se na ishranu van kuće, zatim na kupovinu namirnica, gorivo, energiju, odmor i aktivnosti u slobodno vreme.

Takođe, značajan deo vozača smanjuje korišćenje automobila, dok neki prelaze na bicikl, pešačenje ili javni prevoz. Rast cena povezuje se sa povećanjem troškova energije nakon globalnih tenzija, uključujući posledice rata u Iranu, što je dovelo do rasta cena goriva i mogućeg porasta inflacije iznad tri procenta.

Prema ekonomistima, inflacija bi mogla dodatno da utiče na cene hrane, usluga i putovanja u narednom periodu.

