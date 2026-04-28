Ministarstvo prosvete saopštilo je da će već sutra početi isplata osme mesečne rate učeničkih stipendija i kredita za školsku 2025/2026. godinu.

Ova isplata obuhvatiće sve učenike koji ostvaruju pravo na državnu finansijsku podršku kroz stipendije i kredite, a novac će biti uplaćen direktno na njihove račune.

Važno je napomenuti da se učeničke stipendije dodeljuju kao nepovratna sredstva, dok se učenički krediti vraćaju samo u slučaju da korisnik ne ispuni uslove predviđene konkursom.

Iznos jedne mesečne rate, bilo da je reč o stipendiji ili kreditu, iznosi 8.100 dinara.

Ova pomoć predstavlja značajnu podršku učenicima i njihovim porodicama, posebno u periodu školovanja, kada su troškovi često povećani.