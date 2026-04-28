Kristalno bistra i ledeno hladna voda, netaknuta priroda i prizori koji izgledaju kao iz filma privlače posetioce tokom cele godine.

U blizini Valjeva, u dolini koja deluje gotovo nestvarno mirno, reka Gradac protiče kroz krečnjački kanjon okružen visokim stenama, gustim šumama i stazama koje mame na istraživanje. Voda je toliko prozirna da se dno vidi i na većim dubinama, dok se nijanse kreću od tirkizne do tamnozelene, zavisno od svetlosti i vegetacije. Čak i tokom najtoplijih dana, temperatura reke retko prelazi 15 stepeni, što je čini idealnom za osveženje, ali i izazov za hrabrije kupače.

Reka Gradac je jedan od poslednjih većih očuvanih rečnih sistema u zemlji i zaštićeno prirodno dobro. Njena čistoća rezultat je prirodnih uslova, izvora iz krečnjačkih stena i stalne ekološke zaštite. U njoj i dalje žive osetljive vrste poput potočne pastrmke, koja je znak izuzetno čiste vode.

Ono što Gradac čini posebnom nije samo priroda, već i atmosfera. Duž njenog toka smenjuju se tihi kanjoni i sunčani proplanci, stvarajući pejzaže koji deluju gotovo filmski. Proleće donosi mirise vlažne zemlje i bilja, kao i gust hlad i zvuk vode koja žubori.

Za ljubitelje šetnje, uz reku se pruža jedna od najlepših pešačkih staza u ovom delu Srbije. Ruta kroz kanjon između manastira Ćelije i Lelića duga je oko 5–6 kilometara, ali je lagana i prijatna, sa brojnim mestima za odmor i uživanje uz samu vodu.

U blizini se nalazi i manastir Ćelije, koji prostoru daje dodatni osećaj tišine i duhovnosti. Polazna tačka je uređena i lako dostupna, pa se iz svakodnevnog sveta brzo ulazi u prirodni ambijent. Duž reke se mogu naći i mala etno-domaćinstva, gde posetioci mogu uživati u domaćoj hrani, kafi i pogledu na vodu, daleko od gradske gužve i užurbanosti, piše B 92.

Reka Gradac nije samo turistička destinacija, već prava prirodna oaza idealna za povremeno bekstvo i punjenje baterija.