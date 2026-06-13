Savezni savet Nemačke (Bundesrat) dao je konačno odobrenje za povećanje zakonskih penzija od 1. jula 2026. godine. Penzije će biti uvećane za 4,24 odsto, a od ove odluke koristi će imati oko 21 milion penzionera.

Ovo se odnosi i na veliki broj građana Srbije koji su radili u Nemačkoj i ostvarili pravo na penziju koju isplaćuje ta država.

Evo koliko će penzije biti veće

Povećanje će se direktno odraziti na mesečna primanja:

Penzija od 1.000 evra biće veća za nešto više od 42 evra.

Standardna penzija porašće za 77,85 evra mesečno.

Od 1. jula 2026. godine standardna penzija iznosiće 1.913,40 evra bruto.

Od tog iznosa odbijaju se doprinosi za zdravstveno osiguranje, osiguranje za dugotrajnu negu i eventualni porezi.

Ne rastu samo starosne penzije

Povećanje se odnosi i na:

penzije za smanjenu radnu sposobnost,

porodične i udovičke penzije.

Biće povećan i neoporezivi prag koji se koristi pri obračunu ličnih prihoda kod korisnika udovičkih penzija.

Kako se određuje visina povišice?

Visina povećanja zavisi pre svega od rasta bruto zarada u Nemačkoj, ali i od odnosa broja zaposlenih i broja penzionera.

Pošto je nemačka vlada privremeno suspendovala takozvani faktor održivosti i garantovala nivo penzija od 48 odsto prosečne plate, ovogodišnje povećanje je veće nego što bi inače bilo.

Rekordan broj penzionera

Prema podacima Nemačkog penzijskog osiguranja, krajem 2025. godine isplaćivano je oko 19,1 milion starosnih penzija, što predstavlja novi rekord.

Gotovo svaki treći penzioner tokom prošle godine odlučio se za prevremeno penzionisanje, prihvatajući trajno umanjene iznose.

Zbog starenja stanovništva, nemačka vlada razmatra nove reforme, među kojima su povećanje starosne granice za odlazak u penziju i uključivanje državnih službenika u opšti sistem penzijskog osiguranja.