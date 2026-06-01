Fjučersi sirove nafte marke Brent za avgust na londonskoj berzi ICE Futures Berze trguju se po ceni od 93,01 dolara po barelu, što je povećanje od 1,89 dolara u odnosu na prethodno zatvaranje.

Julski fjučersi sirove nafte marke WTI na elektronskoj trgovinskoj sesiji Njujorške robne berze (NYMEX) porasli su za 2,21 dolara na 89,57 dolara po barelu.

Tokom vikenda, SAD i Iran su razmenili predloge za nacrt sporazuma kojim bi se produžilo primirje i otvorio Ormuski moreuz, ali obim napretka u pregovorima ostaje nejasan.

Američki predsednik Donald Tramp takođe je ponovio svoj zahtev da Teheran obustavi svoj nuklearni program i u potpunosti obnovi status Ormuskog moreuza kao otvorene međunarodne transportne "arterije", navodi Trejding ekonomiks.

Cene nafte su pale u maju, ali su i dalje povišene u poređenju sa nivoima pre rata.

