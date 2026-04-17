Prodaja električnih automobila na baterije raste širom Evrope, a analitičari očekuju nastavak tog trenda, jer rast cena goriva, pod uticajem rata u Iranu, podstiče potrošače da napuste vozila na fosilna goriva.

Evropske zemlje već dugo podstiču prodaju električnih vozila, ali je najnovija energetska kriza povezana s ratom u Iranu dodatno naglasila značaj subvencija u smanjenju zavisnosti od fosilnih goriva.

Francuska je jedan od najnovijih primera.

Druga najveća ekonomija Evrope gotovo će udvostručiti izdvajanja za elektrifikaciju, sa sadašnjih 5,5 milijardi evra na 10 milijardi evra godišnje do 2030. godine, najavio je premijer Sebastijen Lekornu 10. aprila u televizijskom obraćanju.

Plan predviđa dodatne podsticaje za kupovinu električnih automobila i razvoj infrastrukture za punjenje, uz cilj da do 2030. godine dva od tri nova vozila budu električna. Uključuje i program socijalnog lizinga za 100.000 električnih vozila namenjenih građanima sa nižim primanjima i onima koji svakodnevno putuju na posao.

Prodaja električnih automobila već raste u Evropskoj uniji, 2025. godine činila je 17,4% tržišta, u odnosu na 13,6% godinu ranije. U prva dva meseca 2026. taj udeo je porastao na 18,8%, pokazuju podaci Evropskog udruženja proizvođača automobila (ACEA).

Zajednički napadi SAD i Izraela na Iran, kao i odgovor Teherana, uzdrmali su energetska tržišta. Evropske zemlje nastoje da smanje zavisnost od fosilnih goriva, pa mnoge podržavaju prelazak na električna vozila kako bi smanjile emisije i podstakle korišćenje obnovljivih izvora energije.

Prema najnovijem izveštaju ACEA o poreskim olakšicama i podsticajima za električna vozila i infrastrukturu za punjenje, sve države članice EU osim Letonije nude neki oblik poreskih pogodnosti prilikom kupovine ili korišćenja vozila. Ipak, sistemi podrške se znatno razlikuju.

Izveštaj, koji obuhvata 27 članica EU, kao i Island, Norvešku, Švajcarsku i Ujedinjeno Kraljevstvo, pokazuje i da šest zemalja uopšte ne nudi subvencije za kupovinu.

Zemlje sa najjačom podrškom za kupovinu električnih vozila u 2026

Prema ACEA, postoje četiri glavne vrste podsticaja: direktne subvencije za kupovinu, poreske olakšice pri kupovini, poreske pogodnosti tokom vlasništva (uključujući oslobađanja) i podrška za privatne punjače.

"Finansijski i poreski podsticaji ključni su za širu upotrebu električnih vozila. Kada države reaguju, rezultati su odmah vidljivi", rekao je portparol ACEA za Euronews Business.

Zemlje primenjuju jednu ili više ovih mera, dok neke ne nude nikakvu podršku.

Koliku podršku dobijaju kupci?

Visina subvencija zavisi od prihoda i uslova poput zamene starog vozila.

Među državama sa najvećim podsticajima, Italija nudi do 11.000 evra, u zavisnosti od prihoda i zamene starog automobila, dok Kipar daje do 9.000 evra po vozilu, odnosno do 20.000 evra za određene kategorije građana. Slovenija nudi do 7.200 evra, a Malta između 6.000 i 8.000 evra, uz dodatni bonus za reciklažu starog vozila.

Nemačka nudi subvencije do 6.000 evra u zavisnosti od prihoda, dok Francuska daje do 5.700 evra. Španija nudi do 4.500 evra za vozila proizvedena u EU, a Portugal do 4.000 evra.

Poreske olakšice za kupce električnih vozila postoje u dve faze, pri kupovini i tokom vlasništva. Neke zemlje nude višestruka oslobađanja, čime se ostvaruju značajne uštede.

Najpovoljniji sistem poreskih olakšica ima Norveška, koja nudi potpuno oslobađanje od PDV-a (do oko 25.900 evra) i poreza na kupovinu. Ta zemlja je već dostigla udeo od 95,9% električnih vozila u ukupnoj prodaji tokom 2025.

U EU, zemlje poput Bugarske, Kipra, Portugala, Grčke i Mađarske nemaju porez na registraciju i potpuno oslobađaju električna vozila od godišnjih dažbina. Italija nudi petogodišnje oslobađanje od poreza na vlasništvo, dok Rumunija ima veoma nizak fiksni godišnji porez za električna vozila.

U Nemačkoj kupci imaju i desetogodišnje oslobađanje od poreza na vozila, kao i podršku za ugradnju kućnih punjača.

U martu 2026. zabeležen je najveći broj registracija električnih vozila od ukidanja subvencija "Umweltbonus" 2023. godine, a novi podsticaji uvedeni početkom godine smatraju se ključnim razlogom za taj rast.

Poljska nudi subvencije do oko 9.440 evra i oslobađa električna vozila od akciza. Program "NaszEauto" u toj zemlji je za nekoliko meseci udvostručio broj registracija.

Druge zemlje kombinuju poreske olakšice i ciljane mere.

Belgija, na primer, ima vrlo niske poreze za vozila bez emisija, dok Bugarska nudi poresko oslobađanje bez dodatnih subvencija. Španija omogućava poreski odbitak od 15% (do 3.000 evra) i smanjenje poreza na putarine do 75%, uz podršku za kućne punjače.

"Pristupačnost je ključ tranzicije, bez nje ni najbolja infrastruktura ni široka ponuda modela ne mogu obezbediti masovno tržište potrebno za klimatsku neutralnost", poručuju iz ACEA.