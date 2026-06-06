Iz tog Vladinog resora saopšteno je da je javni dug u odnosu na kraj prošle godine smanjen za gotovo 55 miliona evra, što ukazuje na blago rasterećenje dužničke pozicije države u prva tri meseca 2026. godine.

Prema podacima Ministarstva finansija, državni dug iznosio je 5,11 milijardi evra, odnosno 59,6 odsto BDP-a.

U Ministarstvu navode da je država tokom prvog kvartala uredno servisirala sve obaveze po osnovu javnog duga, uz očuvanje stabilnosti javnih finansija.

Kako su pojasnili, strukturu duga i dalje dominantno čine obaveze denominovane u evrima, kao i instrumenti sa fiksnim kamatnim stopama. Takva struktura, prema oceni Ministarstva, doprinosi smanjenju valutnog i kamatnog rizika u upravljanju državnim portfoliom.

Ministarstvo finansija poručilo je da će nastaviti politiku odgovornog upravljanja javnim dugom, sa ciljem očuvanja fiskalne održivosti, stabilnog finansiranja budžetskih potreba i stvaranja fiskalnog prostora za realizaciju razvojnih i infrastrukturnih prioriteta države.

Iz tog resora su zaključili da će politika upravljanja javnim dugom i dalje biti usmerena na obezbeđivanje izvora finansiranja pod povoljnim uslovima, uz pažljivo upravljanje troškovima i rizicima.