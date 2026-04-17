Iran bi trebalo da odustane od svih planova o naplaćivanju taksi za prolazak kroz Ormuski moreuz i da omogući besplatan prolazak svima, izjavila je danas šefica diplomatije EU Kaja Kalas.

“Prema međunarodnom pravu, tranzit kroz plovne puteve poput Ormuskog moreuza mora da ostane otvoren i besplatan“, navela je Kalas u objavi na mreži X.

Ona je dodala da će bilo koja šema plaćanja za prolaz postaviti opasan presedan za globalne pomorske rute.

Kalas je navela da će Evropa igrati ulogu u obnavljanju slobodnog protoka energenata i odvijanja trgovine kada se uspostavi primirje u regionu.

U posebnoj objavi na mreži X, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da bi EU mogla da pomogne deljenjem satelitskih podataka i jačanjem svoje pomorske misije Aspides koja trenutno deluje u Crvenom moru.

“Nekoliko faktora mora da bude razjašnjeno pre nego što se može proceniti bilo kakav tranzit kroz Ormuski moreuz, uključujući prisustvo morskih mina, iranske uslove i praktičnu primenu”, saopštilo je danas Norveško udruženje brodovlasnika, preneo je Rojters.

Finski predsednik Aleksandar Stub rekao je danas da njegova zemlja pozdravlja najavu Irana o otvaranju Ormuskog moreuza, dodajući da trajna rešenja zahtevaju diplomatiju.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je ranije danas da će Ormuski moreuz biti otvoren za sve komercijalne brodove tokom preostalog dela sporazuma o prekidu vatre u Libanu.