Prava drama odigrala se noćas i jutros u zgradi u Ulici Višesava Bugarinovića u Sevojnu.

Kako saznajemo, jutros je muškarac star 31 godinu, skočio sa terase na drugom spratu zgrade i sa teškim povredama prevezen je u užičku bolnicu. Ovom nesrećnom događaju je prethodila drama u stanu u zgradi koji je namenjen za socijalno ugrožena lica.

- Oko pola sata posle ponoći pozvani su vatrogasci da dođu u zgradu jer su četiri muške osobe ostale zaključane u jednom stanu. Međutim, muškarci nisu hteli da se razvale vrata kako bi se došlo do njih, a jedan od njih je insistirao da ga vatrogasci spuste merdevinama. Vrata su bila zaključana, a nisu mogli da ih otključaju jer je neko od njih polomio ključ. Pozvana je i policija. Nakon dogovora, došla je ekipa vatrogasaca koja je merdevinama i užadima spustila muškarca od 46 godina. Ostali nisu hteli da izađu - saznajemo od dobro obaveštenog izvora.

Prema njegovim rečima, on je trebao da zove bravara ili nekog drugog kako bi otvorio vrata. Međutim, jutros je tridesetjednogodišnji muškarac, kako nam je potvrđeno u užičkoj Policijskoj upravi skočio sa terase. Policija je došla i izvršila uviđaj, a vatrogasci su razvalili vrata.

O ovom događaju, kako nam je rečeno u policiji, obavešteni su nadležno tužilaštvo i Centar za socijalni rad u Užicu.

Z.G.

