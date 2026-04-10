Iako većina modela nema opciju samostalnog čišćenja, redovno održavanje može sprečiti nakupljanje masnoće i ostataka hrane.
Zašto je važno redovno čišćenje friteze?
Tokom svakodnevne upotrebe, masnoća i ostaci hrane lako se zadržavaju u unutrašnjosti uređaja. Ako se ne uklanjaju redovno, mogu izazvati neprijatne mirise, dim, pa čak i uticati na ukus hrane.
Stručnjaci preporučuju kombinaciju brzog čišćenja nakon svake upotrebe i povremenog dubinskog čišćenja friteze.
Kako očistiti korpu i tacnu friteze?
Najčešće se prljavština zadržava u korpi ili tacni. Postupak čišćenja je jednostavan:
- isključite uređaj i sačekajte da se potpuno ohladi
- izvadite korpu ili tacnu
- operite ih toplom vodom i deterdžentom za sudove
- koristite mekanu četku ili sunđer za uklanjanje masnoće
Ako je vaša friteza pogodna za mašinu za sudove, korpu možete prati na gornjoj polici.
Čišćenje unutrašnjosti i spoljašnjosti friteze
Nakon pranja delova, važno je očistiti i ostatak uređaja:
- unutrašnjost prebrišite vlažnom krpom
- spoljašnjost očistite blagim sredstvom
- uklonite sve tragove masnoće
Ovaj korak je važan za održavanje higijene i sprečavanje neprijatnih mirisa.
Kako očistiti fritezu sa rešetkama i posudom za masnoću?
Kod modela koji podsećaju na mini-rernu, potrebno je obratiti pažnju na dodatne delove:
- rešetke se mogu prati ručno ili u mašini
- posudu za masnoću prvo ispraznite, ali nikako u sudoperu
- nakon toga operite sve delove i dobro osušite
Redovno održavanje ovih elemenata smanjuje nakupljanje prljavštine i olakšava čišćenje.
Dubinsko čišćenje friteze: kada i kako?
Ako primetite neprijatan miris ili dim tokom rada, verovatno se na grejaču nakupila zagorela masnoća. Tada je potrebno dubinsko čišćenje:
- Izvadite sve uklonjive delove
- Suvom četkom pažljivo uklonite naslage
- Napravite pastu od sode bikarbone i vode
- Nanesite pastu na zaprljana mesta
- Nakon toga sve obrišite vlažnom krpom
Pravilno čišćenje friteze na vruć vazduh produžava njen vek trajanja i obezbeđuje bezbednu pripremu hrane. Redovno održavanje sprečava neprijatne mirise i dim, a uz jednostavne trikove poput korišćenja sode bikarbone, vaša friteza će uvek biti čista i spremna za upotrebu.
