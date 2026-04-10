Iako većina modela nema opciju samostalnog čišćenja, redovno održavanje može sprečiti nakupljanje masnoće i ostataka hrane.

Zašto je važno redovno čišćenje friteze?

Tokom svakodnevne upotrebe, masnoća i ostaci hrane lako se zadržavaju u unutrašnjosti uređaja. Ako se ne uklanjaju redovno, mogu izazvati neprijatne mirise, dim, pa čak i uticati na ukus hrane.

Stručnjaci preporučuju kombinaciju brzog čišćenja nakon svake upotrebe i povremenog dubinskog čišćenja friteze.

Kako očistiti korpu i tacnu friteze?

Najčešće se prljavština zadržava u korpi ili tacni. Postupak čišćenja je jednostavan:

isključite uređaj i sačekajte da se potpuno ohladi

izvadite korpu ili tacnu

operite ih toplom vodom i deterdžentom za sudove

koristite mekanu četku ili sunđer za uklanjanje masnoće

Ako je vaša friteza pogodna za mašinu za sudove, korpu možete prati na gornjoj polici.

Čišćenje unutrašnjosti i spoljašnjosti friteze

Nakon pranja delova, važno je očistiti i ostatak uređaja:

unutrašnjost prebrišite vlažnom krpom

spoljašnjost očistite blagim sredstvom

uklonite sve tragove masnoće

Ovaj korak je važan za održavanje higijene i sprečavanje neprijatnih mirisa.

Kako očistiti fritezu sa rešetkama i posudom za masnoću?

Kod modela koji podsećaju na mini-rernu, potrebno je obratiti pažnju na dodatne delove:

rešetke se mogu prati ručno ili u mašini

posudu za masnoću prvo ispraznite, ali nikako u sudoperu

nakon toga operite sve delove i dobro osušite

Redovno održavanje ovih elemenata smanjuje nakupljanje prljavštine i olakšava čišćenje.

Dubinsko čišćenje friteze: kada i kako?

Ako primetite neprijatan miris ili dim tokom rada, verovatno se na grejaču nakupila zagorela masnoća. Tada je potrebno dubinsko čišćenje:

Izvadite sve uklonjive delove Suvom četkom pažljivo uklonite naslage Napravite pastu od sode bikarbone i vode Nanesite pastu na zaprljana mesta Nakon toga sve obrišite vlažnom krpom

Pravilno čišćenje friteze na vruć vazduh produžava njen vek trajanja i obezbeđuje bezbednu pripremu hrane. Redovno održavanje sprečava neprijatne mirise i dim, a uz jednostavne trikove poput korišćenja sode bikarbone, vaša friteza će uvek biti čista i spremna za upotrebu.