U modernom preduzetništvu, identifikacija profitabilnih niša je ključ uspeha. Na nedavno održanoj konferenciji Biznis priče, dr Branislav Stojaković, osnivač Eurosalon Real Estate je pred brojnim privrednicima u fokus stavio jedan od najprofitabilnijih, a nedovoljno istraženih poslovnih modela u domaćem agrosektoru, komercijalni uzgoj tartufa u šumskim uslovima, najčešće hrastovim šumama.

Ovaj koncept, prema njegovim analizama, nudi stabilnu projektovanu dobit od 10.000 evra na godišnjem nivou, ukoliko se pravilno iskoriste dostupni fondovi i primeni specifičan model mikromenadžmenta. Uzgoj tartufa više nije mit rezervisan za retke pronalazače, već poslovni model koji donosi ozbiljne godišnje dividende.

Državni i EU fondovi mogu biti nulta tačka

Ulazna barijera za visokoprofitabilne agrobiznise često je nedostatak početnog kapitala. Ipak, Stojaković ističe da pametan preduzetnik prvo sagledava dostupne institucionalne resurse. Kao osnovu za lansiranje ovog posla, on navodi programe podrške.

- Za ulaganje u takav projekat država daje mladima do 41. godine bespovratni zajam od 75.000 evra - naglasio je.

Važno je precizirati da se ovi specifični uslovi, iznos od 75.000 evra i starosna granica do 41. godine, odnose na programe Evropske unije koji su trenutno dostupni u regionu, konkretno u Hrvatskoj. Sa druge strane, u Srbiji su mladim poljoprivrednicima do 40 godina starosti na raspolaganju nacionalni podsticaji i IPARD fondovi, koji takođe nude značajnu finansijsku podršku, ali uz drugačije strukture i procedure finansiranja.

Ova sredstva svakako predstavljaju snažnu finansijsku podršku koja pokriva izradu biznis plana, nabavku opreme i sertifikovanog materijala.

Minimalizacija rizika

Kada su u pitanju premium kulture poput tartufa, prostor za amaterizam ne postoji. Umesto oslanjanja na neproverene izvore, Stojaković savetuje direktno povezivanje sa naučnim ustanovama.

- Pravac na Poljoprivredni fakultet, u Novi Sad ili na neki institut - kaže on, naglašavajući važnost saradnje sa stručnjacima.