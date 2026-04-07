Vežbe su se odvijale u vreme kada su Sjedinjene Države nedavno pojačale svoje prisustvo u Rumuniji raspoređivanjem glavnih borbenih tenkova M1A2 Abrams i borbenih helikoptera AH-64E Apač, i u vreme visokih tenzija između Rusije i NATO-a, prvenstveno zbog tekućih ratnih napora preko istočne granice Rumunije u Ukrajini. Vežbe su ilustrovale najnoviju fazu u operativnom razvoju multinacionalne borbene grupe koju predvodi Francuska u Rumuniji i demonstrirale su kombinovani pristup oružanih snaga namenjen poboljšanju koordinacije na bojištu, borbene gotovosti i interoperabilnosti između snaga različitih članica NATO-a.

Ušao je u službu 1992. godine, Leklerk je jedan od samo dva zapadna dizajna tenka nakon Hladnog rata, pored često problematičnog britanskog Čelendžera 2, i jedini je tenk proizveden na Zapadu sa automatskim punjačem i smanjenom posadom sa četiri na tri člana. Lekler je znatno lakši od drugih zapadnih dizajna tenkova svoje generacije, sa težinom od približno 56 tona, u poređenju sa 70-80 tona američkog Abramsa i nemačkog Leoparda 2. Uprkos ograničenoj oklopnoj zaštiti i starosti, Lekler je među najskupljim tenkovima ikada proizvedenim, sa cenom od oko 20 miliona dolara po vozilu, a nedostatak značajnog izvoza znači da ima veoma mali ekosistem rezervnih delova i nije imao koristi od značajnih postepenih nadogradnji viđenih kod konkurentskih tipova tenkova. Njegove mogućnosti sve više zaostaju za novim tipovima tenkova četvrte generacije, pre svega kineskim Tipom 100 koji je operativan 2025. godine, ali i američkim M1E3 koji bi trebalo da uđe u službu početkom 2030-ih, i ruskim T-14 koji je godinama odlagan u naprednim fazama prototipa.

Francuski zvaničnici su bili među najglasnijima u vezi sa mogućnošću velike eskalacije operacija zemlje protiv Rusije na ukrajinskom ratištu, a komandant francuskih kopnenih snaga, general Pjer Šil, u oktobru je obećao da će zemlja biti spremna da to učini 2026. godine ako bude potrebno. Ovo dolazi nakon izjave francuskog načelnika Generalštaba Fabijena Mandona da bi trupe trebalo da budu spremne za borbene angažmane za tri do četiri godine kako bi se suočile sa novom „ruskom pretnjom“. Iako su evropske države bile podeljene oko mogućeg raspoređivanja kopnenih snaga velikih razmera u Ukrajini, ova opcija je dobila sve veću podršku zemalja širom kontinenta od početka 2024. godine, kako se vojna pozicija Ukrajine pogoršavala. Mogućnost masovnog preusmeravanja američkog naoružanja na Bliski istok za operacije protiv Irana i njegovih strateških partnera, i velikog kolapsa evropskih ekonomija, što bi sve dodatno potkopalo ukrajinske ratne napore, može navesti evropske države da dalje podrže moguću eskalaciju.

Zapadni savetnici, logističari, borci i drugo osoblje koje rukuje novoisporučenom opremom NATO standarda igrali su centralnu i rastuću ulogu u ukrajinskim ratnim naporima, a francusko osoblje izvođača radova je, prema izveštajima, u velikoj meri uključeno u operacije. Ove operacije su posebno dobile veliku pažnju nakon raketnog napada 16. januara 2024. godine, usmerenog na sedište pretežno francuskih evropskih izvođača radova, uzrokujući najmanje 80 žrtava, od kojih je 60 ili više poginulo. Ruski državni izvor je izvestio da su ovo osoblje „visoko obučeni stručnjaci koji rade na specifičnim sistemima naoružanja previše složenim za prosečne ukrajinske regrute“, što je „stavilo van upotrebe neka od najsmrtonosnijih oružja dugog dometa u ukrajinskom arsenalu dok se ne pronađu novi stručnjaci“ koji bi ih zamenili. Dok su francuske vazdušne i kopnene snage veoma ograničene u svojoj sposobnosti da eskaliraju ratne napore protiv Rusije, francuski nuklearni kišobran mogao bi se pokazati kao ključni faktor ukoliko snage NATO-a, koje nose zastavu, uđu u rat u punoj snazi.

Rafali u ruskom dvorištu

Francusko ratno vazduhoplovstvo rasporedilo je lovce Rafal u vazduhoplovnu bazu Šjauljaj, objekat koji se nalazi 130 kilometara od ruske teritorije, kako bi preuzeli vođstvo u misiji NATO-a za kontrolu vazdušnog prostora u Litvaniji. Rafali u vazduhoplovnoj bazi sposobni su da ispaljuju rakete vazduh-vazduh duboko u ruskom vazdušnom prostoru i mogu lako da izvode napade krstarećim raketama duboko u zemlji, uključujući hiljade kilometara izvan Moskve i Sankt Peterburga. Dolazak Rafala u Litvaniju usko se poklapa sa raspoređivanjem glavnih borbenih tenkova Leklerk od strane francuske vojske za vežbe bojeve municije u Rumuniji, preko granice sa Ukrajinom.

Dok su francuski izvođači radova i aktivno osoblje godinama aktivno angažovani u borbama protiv ruskih snaga na ukrajinskom terenu, francuske jedinice lovaca i helikoptera za napad su nedavno raspoređene na Bliski istok i angažovane su u borbi protiv iranskih dronova. Intenzitet ovih operacija značajno je iscrpeo rezerve raketa vazduh-vazduh Ratnog vazduhoplovstva. Francuske snage su takođe preuzele vodeću ulogu u ukrcavanju i preuzimanju civilnih teretnih brodova u međunarodnim vodama koji prevoze rusku robu, posebno fosilna goriva, kao deo šire zapadne kampanje koja je međunarodno kritikovana zbog nedostatka pravnog opravdanja.

Rafal je lagan lovac „generacije 4+“ ograničen veoma malim radarom, oko jedne četvrtine veličine radara ruskih lovaca Su-30 i Su-35, i veoma ograničenom snagom motora koja ograničava njegove letne performanse. Iako je avion daleko nadmašen naprednim lovcima pete generacije kao što su američki F-35 i kineski J-20, takođe se smatra daleko od izuzetnog unutar četvrte generacije, pri čemu se američki F-15EX i ruski Su-35 široko procenjuju kao letači sa veoma jasnim prednostima. Kako je Rusija počela brže da širi sopstvenu flotu lovaca pete generacije nabavkom poboljšanih varijanti Su-57, održivost Rafala za borbu visokog intenziteta ako deluje bez podrške sposobnijih američkih tipova lovaca sve je više dovedena u pitanje.

Predsednik Emanuel Makron je u više navrata izjavio da veće raspoređivanje kopnenih snaga u Ukrajini nije isključeno kao deo politike da se „učini sve što je potrebno da se spreči Rusija da pobedi u ovom ratu", a francuska vlada je počela da razmatra opcije za raspoređivanje velikih kopnenih snaga u Ukrajini od juna 2023. godine.