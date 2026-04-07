U samo 24 sata dogodio se niz dramatičnih i kontradiktornih situacija koje su kulminirale time da američki predsednik Donald Tramp iznese izjave koje su mnogi protumačili kao pretnju uništenjem čitave jedne države. Period koji je počeo gotovo bizarnom scenom sa uskršnjim zekom, završio se ozbiljnim geopolitičkim tenzijama i rečima koje su izazvale uznemirenje širom sveta.

Donald Tramp je u jednom trenutku otvoreno zapretio scenarijem koji mnogi tumače kao genocid, a čak i ako kasnije ublaži retoriku, postavlja se pitanje da li je vreme da se njegove izjave počnu shvatati mnogo ozbiljnije. I dalje ima onih koji njegove ispade pravdaju kao deo njegove političke strategije ili pokušaj pritiska na Iran da prihvati sporazum, ali sve više analitičara upozorava da takav pristup može biti opasan.

Sve je više mišljenja da se ne može ignorisati način na koji Tramp pokazuje ravnodušnost prema ljudskim životima, posebno u kriznim situacijama. Pojedini komentatori idu toliko daleko da tvrde da svako ko i dalje veruje da predsednik SAD ne pokazuje ozbiljne znake neuračunljivosti ili ekstremne bezosećajnosti, zapravo odbija da vidi realnost.

U nastavku sledi pregled događaja koji su obeležili poslednja 24 sata i doveli do jednog od najkontroverznijih trenutaka u savremenoj političkoj istoriji.

1. Pretnja uništenjem cele civilizacije

Prema definiciji Ujedinjenih nacija, genocid podrazumeva nameru da se uništi, u celini ili delimično, određena nacionalna, etnička, rasna ili verska grupa.

Donald Tramp je na svojoj platformi Truth Social objavio poruku u kojoj je naveo: „Cela civilizacija će večeras nestati i nikada se više neće vratiti“, govoreći o Iranu.

U nastavku poruke nagovestio je mogućnost potpune promene režima, uz sugestiju da bi nova vlast mogla doneti „nešto revolucionarno“. Njegov ton mnogi su opisali kao dramatičan i neprimeren ozbiljnosti situacije.

2. Stav o ratnim zločinima

Na konferenciji za medije, Tramp je izjavio da ga ne zabrinjava mogućnost kršenja Ženevskih konvencija, čak ni u kontekstu napada na civilnu infrastrukturu poput mostova i elektrana.

– Ne, uopšte me ne brine – rekao je, dodajući da se nada da neće morati da preduzme takve poteze.

Iz Bele kuće je objašnjeno da bi napadi na energetske objekte mogli biti opravdani kao vojni ciljevi, jer bi mogli izazvati unutrašnju destabilizaciju Irana. Takođe je naglašeno da SAD nisu član Međunarodnog krivičnog suda, što dodatno komplikuje pravnu odgovornost za eventualne ratne zločine.

Ipak, SAD jesu potpisnice Konvencije o genocidu iz 1948. godine, što bi u teoriji moglo imati posledice pred Međunarodnim sudom pravde.

3. “Najbolji Uskrs vojno gledano”

Tokom iste konferencije, Tramp je izjavio da je „vojno gledano, ovo jedan od najboljih Uskrsa“, što je izazvalo brojne reakcije zbog neprimerenog konteksta u kojem je izrečeno.

4. Uskršnja scena u Beloj kući

Nekoliko sati ranije, Tramp se pojavio na balkonu Bele kuće, gde je, u društvu supruge Melanije i osobe u kostimu uskršnjeg zeca, govorio o spasavanju američkog pilota iz Irana.

U tom neobičnom ambijentu, predsednik je istovremeno branio svoje ranije objave na društvenim mrežama, uključujući i one koje su sadržale uvrede i pretnje upućene Iranu.

5. Stav prema američkim građanima koji su protiv rata

Na pitanje šta poručuje Amerikancima koji se protive ratu, Tramp je odgovorio da su „glupi“. Takođe je istakao da bi, da je odluka isključivo njegova, zadržao kontrolu nad naftnim resursima, naglašavajući ekonomski interes kao ključni faktor.

6. Protivrečnosti oko curenja informacija

Tramp je kritikovao medije zbog objavljivanja informacija o spasilačkoj operaciji, preteći sankcijama za one koji su ih otkrili. Međutim, ubrzo potom sam je izneo dodatne detalje o operaciji, uključujući broj učesnika, uprkos protivljenju vojnih zvaničnika.

7. Napadi na strateške ciljeve

Sjedinjene Američke Države izvele su napade na vojne ciljeve na ostrvu Kharg, koje je od strateškog značaja za iransku naftnu industriju. Napadi su usledili neposredno pre isteka roka koji je Tramp dao Iranu za odgovor na američke zahteve.

Stručnjaci upozoravaju da bi eventualna kopnena operacija na ovom području bila izuzetno rizična i skupa u ljudskim životima, bez garancije za brz završetak sukoba.

8. Rok za odluku

Tramp je poručio da Iran ima rok do narednog dana uveče po istočnoameričkom vremenu da odgovori na zahteve. U suprotnom, najavio je mogućnost novih udara.

Postoje tri moguća scenarija – Iran može prihvatiti pregovore, može doći do eskalacije kroz nove napade, ili Tramp može odustati od najradikalnijih poteza. Ipak, sama činjenica da su ovakve izjave izrečene ostavlja ozbiljne posledice na globalnu političku scenu.