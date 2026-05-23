Predsednik Francuske Emanuel Makron najavio je novo veliko ulaganje države u razvoj naprednih tehnologija, poručivši da Francuska želi da bude među vodećim silama u oblasti kvantnog računarstva i mikroelektronike.

Makron je saopštio da će francuska vlada izdvojiti dodatnih milijardu evra za nacionalnu strategiju razvoja kvantnih tehnologija, kao i još 550 miliona evra za jačanje sektora mikroelektronike.

"Reći ću to jasno - imamo sredstva da budemo pobednici u ovoj trci", rekao je Makron predstavljajući novi investicioni paket, prenosi Rojters.

Francuski predsednik ocenio je da će ulaganja pomoći zemlji da ojača tehnološku nezavisnost i konkurentnost u trenutku globalne trke za dominaciju u naprednim digitalnim tehnologijama.

Izvršni direktor pariske kompanije za kvantno računarstvo „Alice & Bob“ Teo Peronin izjavio je da je poslednjih godina došlo do snažnog rasta ulaganja zbog sve većeg značaja računarske infrastrukture za ekonomiju i industriju.

On smatra da državno finansiranje strateških sektora, poput kvantnog računarstva, podstiče razvoj domaćih tehnoloških lidera i ubrzava inovacije.

Kompanija „Alice & Bob“ jedna je od firmi koje će dobiti podršku iz novog francuskog fonda, a istovremeno je objavila da je obezbedila finansiranje od investicionog ogranka kompanije Nvidia, NVentures.

Ta sredstva namenjena su razvoju hardvera koji bi trebalo da smanji greške u radu kvantnih računara.

Kompanija učestvuje i u francuskom programu PROQCIMA, koji vodi Ministarstvo oružanih snaga Francuske, sa ciljem razvoja dva prototipa univerzalnih kvantnih računara francuskog dizajna do 2032. godine.





Srpkinje osvajaju Francusku



Nova poslovna partnerstva, dogovori o većem plasmanu srpskih proizvoda i jačanje saradnje između Srbije i Francuske obeležili su Francusko-srpski forum poslovnih žena koji se od 19. do 23. maja održava u Parizu.

Srpske kompanije već tokom prvih sastanaka ostvarile su konkretne rezultate, a pojedini domaći brendovi uskoro će se pojaviti i na francuskom tržištu.

Francuska kompanija „The Good List” dogovorila je saradnju sa srpskim brendovima „Wool Art”, „Vele Brand” i „Hota Hota Jewellery”, čiji će proizvodi biti predstavljeni na francuskoj digitalnoj platformi.



Na taj način srpski proizvodi dobijaju novu priliku za plasman i veću vidljivost širom Evrope.