Odbijen nakon tri kruga i projekta na kojem je radio devet sati

U objavi korisnika No-Street-6651 opisan je vrlo zahtevan selekcioni postupak koji je uključivao tri kruga razgovora i izradu detaljnog projekta na šest stranica. Nakon što su mu iz firme javili da su se „odlučili za drugog kandidata“, odlučio je da naplati svoje vreme.

Poslao im je račun na 900 dolara (oko 783 evra), kako bi, prema sopstvenim rečima, naplatio posao koji je po obimu već bio na nivou konsultantskih usluga. Snimci ekrana koje je objavio prikazuju specificiran račun za osam sati istraživanja i savetovanja po ceni od 100 dolara po satu, uz dodatni sat naplaćen za izradu prezentacionih materijala.

Kandidat je priložio i mejl u kojem je pojasnio obim obavljenog posla i zatražio uplatu u roku od 14 dana.

Podrška na internetu: „Legendo, tuži ih“

Objava je izazvala niz pozitivnih reakcija, a mnogi su autora nazvali legendom.

„Stvarno me zanima kako će se ovo rasplesti“, napisao je jedan korisnik Reddit-a.

„Zaslužuješ da ti plate tvoje vreme! Nadam se da će platiti. Ako ne, tuži ih“, naveo je drugi.

Treći je bio još direktniji:

„Želim odmah da kažem da sam sto posto na tvojoj strani. Ali šta uraditi kada odbiju da plate?“

Problem neplaćenog rada u selekcionim postupcima

Ovaj slučaj uklapa se u sve češću raspravu o neplaćenom radu u procesima zapošljavanja, posebno u industrijama koje se oslanjaju na projektne zadatke.

Prema portalu Mind the Product, takvi zadaci lako mogu prerasti u neplaćene konsultantske usluge.

U jednom članku, viši menadžer proizvoda Tod Levinovski upozorio je kandidate da budu oprezni sa opsegom zahteva, jer kod preširoko postavljenih projekata postoji rizik da kompanije imaju direktnu korist bez ikakve naknade.

Zabrinutost zbog ovakve prakse pominje se i u širim analizama tržišta rada. Yahoo Lifestyle izveštavao je o slučajevima u kojima se od kandidata tražilo da rade sate neplaćenog posla, čak i nakon što su već dostavili portfolio.

Granica između procene i besplatnog rada

Autor objave je svoj račun opisao kao odgovor na neravnotežu u očekivanjima. U mejlu je naveo da je projekat uključivao opsežno istraživanje, analizu i dizajnerski rad, koji je rezultirao profesionalno izrađenim finalnim proizvodom.

Iako nije poznato da li je firma odgovorila ili platila račun, njegov potez otvorio je važno pitanje:

da li kandidati treba da se suprotstave praksi neplaćenih zadataka, naročito kada oni sve više liče na pravi, komercijalni projekat.

Zadaci za rad od kuće i dalje su česti u oblastima kao što su upravljanje proizvodima, dizajn i pisanje, ali kritičari upozoravaju da, kada postanu previše obimni, lako brišu granicu između procene i eksploatacije rada.

Za autora objave, račun je bio i finansijski zahtev i jasna poruka: njegovo vreme ima vrednost, piše Telegraf.