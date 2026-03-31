Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da će 1. aprila Ukrajina i Sjedinjene Američke Države održati razgovore o završetku rata u video-formatu.

"Priključiću se, oni su me takođe zamolili. O tome sam sinoć razgovarao sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom. Dogovorili smo se da on, ja, specijalni izaslanik Stiv Vitkof, specijalni izaslanik Džerad Kušner, američki senator Lindsi Grejem i još neki, budemo prisutni. Razgovaraćemo o tome gde se nalazimo i koliko smo blizu trilateralnim dogovorima, makar trilateralnom sastanku. Dakle, sutra ćemo imati odgovarajuće kontakte", rekao je Zelenski tokom obraćanja medijima povodom četvrte godišnjice oslobođenja Buče, prenosi Unian.

Zelenski je dodao da je u pregovorima najaktuelnije pitanje teritorija.

Prema njegovim rečima, ukrajinski kompromis je spremnost da se rat zaustavi na liniji fronta, dok Rusija i dalje zahteva izlazak Ukrajine sa teritorije Donjecke oblasti.

"Oni američkoj strani kažu: sada novi rokovi, za dva meseca zauzeće istok naše države, zauzeće Donbas. I zato Ukrajina ima dva meseca da se povuče. Tada će rat završiti. A ako se Ukrajina ne povuče, Rusija će zauzeti Donbas, a potom će postojati drugi uslovi. Logično pitanje je, ako im je cilj samo Donbas, zašto onda kažu da će ići dalje ako im uspe da zauzmu Donbas? Dakle, pitanje nije u Donbasu", dodao je Zelenski.

On je kazao da Rusiji neće poći za rukom da realizuje ovaj plan u praksi i da Moskva to razume. Ipak, kako je naveo, oni nastavljaju da vrše pritisak na SAD kako bi Vašington naterao Ukrajinu na ustupke.

"Smatram da danas Rusija vrši pritisak na Ameriku. Jer se približavaju izbori. Jasno je da SAD mora da preduzima različite korake i u unutrašnjoj i u spoljnoj politici. Mi se nadamo da ćemo u pregovorima vratiti logiku, a ne emotivnost Rusije", kazao je Zelenski.

Ukrajina je poslednji put razgovore sa SAD bez učešća Rusije vodila 22. marta.