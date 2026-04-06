Kristijan Golubović i njegova verenica Kristina Spalević, sa kojom ima dvojicu sinova, u lošim su odnosima nakon što ga je ona više puta prijavila policiji zbog, kako tvrdi, nasilja koje je trpela.

Ipak, bivši rijaliti učesnik ne krije da i dalje gaji snažne emocije prema Kristini i da, uprkos svemu, priželjkuje pomirenje.

Iako ga ona gotovo svakodnevno optužuje za razne stvari koje je trpela u njihovom odnosu, sada je rešio načinio korak dalje.

Naime, uzeo je starijeg sina Konstantina i odveo ga iz stana kako bi proveo vreme s njim u igraonici.

Fotografisao se sa njim i napisao: "Kopija".

Prijavljen za nasilje

Iako ga je Kristina prijavila nadležnim organima, Golubović tvrdi da prema bivšoj partnerki ne oseća mržnju niti želju za osvetom, već da mu je sav fokus na njihovo dvoje dece.

-Ne pitajte me ništa o mom odnosu sa Kristinom. Šta da mi kažu u policiji? Ljudi su razumni, kažu: "imate dvoje dece, smirite se" - izjavio je Kristijan, dodajući da za decu daje "šakom i kapom" i da im ništa ne nedostaje.

Ipak, ne krije razočaranje zbog prijave i ističe da ga bivša partnerka nepravedno predstavlja kao monstruma i nasilnika.

-Nisam je terao ni da me prijavljuje ni da me ostavi. Mogu da kažem da mnogo toga nije istina, da se preteruje i izmišlja - poručio je vidno potresen.

"Volim je kao Boga"

Uprkos teškim rečima i sukobima, tvrdi da emocije i dalje postoje sa obe strane.

-Nju volim kao Boga i ona mene voli. Problem je što ne možemo da se dogovorimo - iskren je bio Kristijan.

Dodao je i da su njihovi sukobi posledica njegovih reakcija kada stvari ne funkcionišu, kao i njenih burnih reakcija jer je, kako kaže, "mlada i nerazumna". Kako bi spustio tenzije, doneo je odluku da više neće javno govoriti loše o njoj.