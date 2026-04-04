U turbulentni raskid Kristine Spalević i Kristijana Golubovića umešana je i policija, nakon što su oboje podneli prijave jedno protiv drugog.

Iako je dobio zabranu prilaska, Golubović je prekršio meru, zbog čega je bio priveden i izrečena mu je novčana kazna, a Kristina je u policiji rekla da strahuje za svoju bezbednost.

Policiji je prijavila da od nevenčanog supruga dobija pretnje, koje joj često upućuje i preko drugih ljudi. Kako je rekla, oseća se ugroženo jer je Kristijan nepredvidiv, a i okružen sumnjivim ljudima kojima joj često i preti da će joj oni nauditi.

Prema nezvaničnim informacijama koje smo dobili iz policije, Kristina je u svojoj izjavi rekla da su konflikti sa Golubovićem postali svakodnevni i da ona psihičko i fizičko nasilje trpi već dugo, te da u svom telefonu poseduje dokaze za navode.

Osim toga u izjavi je navela i kako je pokušavala da pronađe način da sa Golubovićrm vansudski reši odnos zarad dvojice sinova, ali da je shvatila da to nije moguće.

BONUS VIDEO:

