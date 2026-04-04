Klupko oko smrti Stele Savić, koja je pronađena u ventilacionom otvoru na Zvezdari, i dalje se odmotava, a Kristijan Golubović je za Pink.rs otkrio nove detalje.

Prema nezvaničnim informacijama, istraga vodi u pravcu da se preminula Stela Savić sakrila u prostoru gde je i skončala, ali s obzirom na to da su na njenom telu bili vidljivi tragovi udarca, njen partner Miša Paskulov bio je na poligrafu zbog toga.



Iako je Stela sahranjena, i dalje se istražuje da li je ona možda ubijena. Inače, telo Stele Savić, dugogodišnje drugarice Kristijana Golubovića, pronađeno je 20. marta u ventilacionom otvoru za stambenu zgradu u centru Beograda, na Zvezdari.

Pred kamerama portala Pink.rs Kristijan je otkrio nove detalje o stanju Stelinog dečka koji je nedavno povodom ovog slučaja saslučan na poligrafu.

- To nije tačno. Miša je jedan dobar čovek, on je nju voleo najviše. Ja sam svedok toga! Ta ljubav traje od srednje škole. On je sada polusposobnosti zbog polomljene kičme i visokog pritiska. On je udomio Stelu, plesali su i igrali. Našao je dete u Steli. On je jedini čovek u njenom životu koji joj je pružio ljubav i pažnju. On najviše pati! On je jedini koji se saoseća sa mnom za njen celokupan život i za njenu smrt -rekao je Kristijan i dodao:



- 24 sata sam sa tim čovekom. Kad je Stela nestala mene je Kristina izbacila iz kuće i optužila lažno za verbalno nasilje. Od tog momenta se moje muke povećavaju zbog Stelinog nestanka. Mi se nismo od tad razdvojili više od nekoliko sati dok je na poslu. Smatrao sam da će da se ubije. Nekoliko puta je pokušao da se ubije. Želim da prože jedan period od post smrtnih stvari, da vidim njega da je sazreo u činjenici da nje više nema i da mu ne pada na pamet da sebi oduzme život. Njegova ideja je da bi, kad bi se sad ubio, bio brzo sa Stelom na lepom mestu.

