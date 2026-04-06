Kristijan Golubović i pevač Mišel Gvozdenović nisu u dobrim odnosima otkako su se sukobili u jednoj od sezona "Zadruge", gde su učestvovali u borbi za glavnu novčanu nagradu.

Međutim, strasti između njih se nisu stišale, a nekadašnja zvezda "Granda" je prošle godine, dok je Golubović učestvovao u rijalitiju "Farma 8" reagovao na njegovo ponašanje.

Nije birao reči

Naime, kada je Kristijan ušao u sukob sa Pecom Lazićem, Mišel se oglasio na svom Instagram storiju i negativno pisao o Goluboviću.



- Kristijane Goluboviću, drukaro, lažovu, kvazi kriminalcu i kromanjoncu. Ne spominji me, čisti balegu i baljezgaj na "Farmi". Srdačan pozdrav - napisao je na svom storiju Mišel.





Kurir ga je tad kontaktirao, ali iako nije bio raspoložen da objasni šta ga je podstaklo da se javno oglasi i sve to napiše, bio je ljubazan da generalno prokomentariše Golubovića.

- Komentarišem Kristijana negativno privatno, poslovno i javno. Jer to nije više učešće u rijalitiju, ovo može više da se nazove "šamaranje i boks mečevi Kristijana Golubovića" - započeo je pevač, pa dodao:

- Šamaranje, ugnjetavanje, fizičko uznemiravanje, pesničenje itd. Ne znam da li je ovo normalno? Ali ko pita običan narod o tome, u koji sam sebe i svrstavam. Toliko o poštovanju "normalnih vrednosti" i "normalnih ljudi"... Jer ovakom ološu je samo mesto u zatvoru - rekao je Mišel i za kraj zaključio:

- Ovo je bruka i sramota za društvo, došlo vreme kad pametan zaćuti, a budala se hvali.... Ali kad su Miljana i Kristijan, onda treba Biza i Žizela da ih nekad malo zamene, jer malo su više smorili narod.

Nakon toga, Mišel se ponovo oglasio na društvenim mrežama. On je na Instagramu objavio kadar iz "Farme" u kom se jasno vidi kako obezbeđenje sprečava Kristijana da naudi Peci.

Mišel je uz tu objavu napisao:

- Izbacite ovo smeće ljudsko. Kad će kraj ovom krembicilu?

Sukob traje još od "Zadruge 4"

Podsećamo, Kristijan je nakon "Zadruge 4", u kojoj su se sukobili nastavio da vređa pevača i njegovu porodicu po emisijama uživo, te je izgleda ponovo sve kulminiralo na "Farmi" u kojoj je, kako su mnogi pretpostavili, Kristijan rekao nešto što je Mišela izbacilo iz takta. Inače, Mišel, kojeg je svojevremeno proganjala Miljana Kulić, dugo se nije pojavljivao u javnosti, a sada su ga novinari snimili na aerodromu.



On se i oženio i ima ćerku. S druge strane, Kristijanu u ljubavi ne cvetaju ruže. Rastao se od Kristine Spalević, koja ga je prijavila policiji.

