Zvezda BBC-ja, Heder Aleksander, preminula je nakon kraće bolesti.

Njene plesne tačke svojevremeno su bile smatrane "previše provokativnim za televiziju".

Plesačica i glumica bila je jedna od osnivačica plesne trupe "Hot Gosip", koja je pomerala granice televizijskog nastupa i koja je od kraja 1970-ih nastupala na BBC-ju, pod koreografskim vođstvom Arlin Filips, kasnije sudije popularnog takmičenja "Strogo na ples" ("Strictly Come Dancing").

Grupa je bila poznata po uskim kostimima od likre, sjajnim PVC kombinacijama i energičnim džez koreografijama, što im je donelo veliku popularnost, ali i brojne kritike i pritužbe konzervativnih udruženja.

Godine 1978. "Hot Gosip" je stigao do šestog mesta muzičkih top-lista sa disko hitom "I Lost My Heart to a Starship Trooper".

Njena agencija Goldmans Management saopštila je tužnu vest:

- Sa velikom tugom vam prenosimo informaciju da je naša draga klijentkinja Heder Aleksander preminula prošlog vikenda nakon kraće bolesti. Bila je borac do samog kraja i živela je punim plućima, ne pokazujući koliko joj je zdravstveno stanje bilo ozbiljno.

- Tokom protekle godine i dalje je bila potpuno posvećena svojim monodramama, koje su dobijale ocene sa pet zvezdica, i pravila je planove za njihova buduća izvođenja - istakli su oni.

U nastavku saopštenja navodi se i pregled njene bogate karijere:

-Imala je izuzetno raznovrsnu karijeru, od nastupa sa grupom "Hot Gosip" na BBC-ju, preko angažmana na londonskom Vest Endu uz svetski poznata imena, pa sve do autorskih projekata poput "Havišam" i "Postati gospođa Danvers".