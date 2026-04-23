Makena je rekla za da je ugledala igračku sličnu frizbiju kako leži u pesku. Podigla ju je, nesigurna šta je to, i otkrila da je neko napisao poruku crnim markerom na donjoj strani jarko plavog plastičnog frizbija.

Ožalošćeni vlasnik kućnog ljubimca koristio je predmet, koji je voleo njihov pas, Koda, kao poslednji simbolični oproštaj. Na frizbiju je pisalo: „Ako ga pronađete, molim vas, bacite ga nazad u more. Koda, najboljem dečaku koji je ikada postojao. Ljubavi mog života. Počivaj u miru, moj slatki dečače.“

Devojka je podelila fotografiju na svom TikTok nalogu i dobila preko 1,8 miliona pregleda, 355.500 lajkova i 1.445 komentara.

Iako nikada nije poznavala psa, a niko od gledalaca nije prepoznao igračku, poruka ju je ipak zaustavila u mestu, navodeći je da na snimku napiše: „Nisam dobro.“

„Stajala sam tamo i plakala minut jer je bilo tako slatko i tužno“, rekla je, pre nego što je udovoljila zahtevu koji je napisao Konin vlasnik i nežno bacila disk nazad u vodu.

Stotine TikTok korisnika pridružilo se Makeni u prolivanju suza za nepoznatim vlasnikom kućnog ljubimca. Putovanje igračke za psa odjeknulo je u kao mali, ali snažan izraz ljubavi, gubitka i otpuštanja, piše Newsweek.