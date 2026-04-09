Voditeljka CNN-a Kejsi Hant otkrila je da je rodila devojčicu na podu svog toaleta nakon samo 13 minuta trudova.

Sa suprugom Metjuom Mariom Riverom već ima trogodišnjeg sina Marsa, a sada je njihova porodica postala bogatija za još jednog člana, devojčicu tešku 3,8 kilograma.

Za drugi porođaj ovaj par je planirao carski rez, te su bili zatečeni bebinim brzim rođenjem.

Ovaj par nazvao je svoju tek rođenu ćerkicu Grej Hant Rivera. Izjavili su da "ne mogu biti uzbuđeniji što su postali četvoročlana porodica". Kejsi je čitav ovaj događaj saopštila pratiocima na Instagramu.

"Porodio me je suprug"

Objavila je fotografiju gde sedi na podu toaleta sa novorođenčetom u naručju dok su ekipe hitne pomoći ulazile u stan. Takođe je objavila i fotografije iz bolnice Sibli u Vašingtonu, gde ona i suprug grle novorođenu Grej i gde je upoznaju sa njenim starijim bratom.

- Grej je na ovaj svet izneo njen tata na podu toaleta posle samo 13 minuta trudova, pre nego što smo uspeli da pozovemo hitnu pomoć i 24 sata pre zakazanog carskog reza. Izuzetno smo zahvalni vatrogasnom i timu hitne pomoći koji su nas vodili kroz ove izuzetno napete trenutke pre nego što je Grej uzela prve udahe i koji su stigli brzo da odnesu mamu i bebu bezbedno u bolnicu. Veliki brat Mars ne bi mogao da bude ponosniji - izjavila je Kejsi.

Kejsi i Metju u braku su od 2017. godine. Upoznali su se dok su radili zajedno u NBC vestima u Vašingtonu.

